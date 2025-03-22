Женщина хотела спокойно принять душ в деревне, но не учла один нюанс (видео)

В ролике под названием "Здесь нет частной жизни" показан смешной момент, когда Эвелин пыталась насладиться редкими минутами покоя.

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Жизнь в деревне иногда бывает непредсказуемой. Супруги Дастин и Эвелин, которые живут в северной части штата Нью-Йорк, знают это лучше других. Они привыкли к постоянному присутствию животных, однако порой их подопечные переходят границы личного пространства.

В ролике под названием "Здесь нет частной жизни", опубликованном в TikTok, продемонстрирован момент, когда Эвелин пыталась насладиться редкими минутами покоя под горячим душем. Однако ее личное время оказалось иллюзией. Когда женщина повернула голову, то заметила маленького козленка по имени Тунец — он стоял на краю душевой кабины и внимательно наблюдал за хозяйкой.

Козлёнок в доме

Эвелин медленно опустила камеру, чтобы показать, как Тунец невозмутимо смотрит на нее, не демонстрируя никакого намерения уйти. Животное выглядело одновременно заинтересованным и смущенным тем, что его хозяйка куда-то ушла.

"Мы заметили, что биологическая мама не слишком интересуется им и перестала кормить. Поэтому нам пришлось делать это самим с помощью бутылочки", — рассказывает Эвелин, которая решила на это время держать козленка дома.

Мнения пользователей сети

Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 36,7 миллиона просмотров, 7,3 миллиона лайков и 16 тысяч комментариев. Зрители влюбились в нетипичного домашнего любимца и его непоколебимую преданность "приемной матери".

"Хотел бы я иметь такую проблему", — прокомментировал один из пользователей TikTok.

"Вот что значит иметь ребенка", — добавил другой.

Следующий зритель пошутил: "Он пришел, чтобы сказать тебе, что не может открыть фруктовые закуски, а папа занят, потому что смотрит телевизор".

Напомним, ранее мы рассказывали о необычной реакции 7-летнего кота по имени Тоу на появление младенца в семье. По словам владелицы, ее любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни — от первой встречи с будущим мужем до свадьбы и рождения ребенка.

Еще одна история, вызвавшая широкий резонанс: в штате Карнатака (Индия) женщина обратилась в Верховный суд с иском против мужа, обвинив его в том, что он уделяет больше внимания их коту, чем ей.