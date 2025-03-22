Жінка хотіла спокійно прийняти душ в селі, але не врахувала один нюанс (відео)

У ролику під назвою "Тут немає приватного життя" показано смішний момент, коли Евелін намагалася насолодитися рідкісними хвилинами спокою.

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Життя в селі інколи буває непередбачуваним. Подружжя Дастін і Евелін, які живуть у північній частині штату Нью-Йорк, знають це краще за інших. Вони звикли до постійної присутності тварин, однак часом їхні підопічні переходять межі особистого простору.

У ролику під назвою "Тут немає приватного життя", опублікованому в TikTok, продемонстровано момент, коли Евелін намагалася насолодитися рідкісними хвилинами спокою під гарячим душем. Однак її особистий час виявився ілюзією. Коли жінка повернула голову, то помітила маленьке козеня на ім'я Тунець — воно стояло на краю душової кабіни й уважно спостерігало за хазяйкою.

Козеня у будинку

Евелін повільно опустила камеру, щоб показати, як Тунець незворушно дивиться на неї, не демонструючи жодного наміру піти. Тварина виглядала одночасно зацікавленою і збентеженою тим, що його господиня кудись пішла.

"Ми помітили, що біологічна мама не надто цікавиться ним і перестала годувати. Тому нам довелося робити це самим за допомогою пляшечки", — розповідає Евелін, яка вирішила на цей час тримати козеня у будинку.

Думки користувачів мережі

Відео миттєво стало вірусним, зібравши понад 36,7 мільйона переглядів, 7,3 мільйона вподобайок і 16 тисяч коментарів. Глядачі закохалися в нетипового домашнього улюбленця та його непохитну відданість "прийомній матері".

"Хотів би я мати таку проблему", — прокоментував один із користувачів TikTok.

"Ось що означає мати дитину", — додав інший.

Наступний глядач пожартував: "Він прийшов, щоб сказати тобі, що не може відкрити фруктові закуски, а тато зайнятий, бо дивиться телевізор".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичайну реакцію 7-річного кота на ім'я Тоу на появу немовляти в сім’ї. За словами власниці, її улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті — від першої зустрічі з майбутнім чоловіком до весілля і народження дитини.

Ще одна історія, що викликала широкий резонанс: у штаті Карнатака (Індія) жінка звернулася до Верховного суду з позовом проти чоловіка, звинувативши його в тому, що він приділяє більше уваги їхньому коту, ніж їй.