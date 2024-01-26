Ученые "воскресили" динозавра, жившего 124 млн лет назад, чтобы он взмахнул крыльями (видео)

Исследователи создали специального робота, чтобы наконец-то понять, как именно этот вид использовал свои протокрылья.

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Миллионы лет назад по Земле бродили динозавры. В то время как тираннозавры и другие крупные хищники имели преимущество в размере и огромных зубах, когда дело доходило до запугивания добычи, более мелкие динозавры должны были полагаться на нечто иное, чтобы иметь возможность питаться, пишет IFLScience.

Так как у них не было больших когтей и зубов, маленькие пернатые динозавры, как предполагают ученые, использовали свои протокрылья, чтобы выманить добычу из укрытия. Для того чтобы проверить свою теорию, ученые даже воссоздали робота-динозавра.

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Известно, что многие миниатюрные нептичьи динозавры обладали крыльями, однако перистые перья встречались лишь у одной группы, получившей название Pennaraptora. Эти перья присутствовали на их протокрыльях (примитивных крылья, слишком крохотных, чтобы использовать их для полета) и хвостах, часто окрашенных в контрастный рисунок.

Отметим, что функция протокрыльев у динозавров до сих пор вызывает споры среди исследователей, авторы исследования считают, что демонстрация оперения, вероятно, могла быть использована во время охоты, чтобы выманить добычу из укрытия.

Pennaraptora были насекомоядными и всеядными, а также использовали тактику запугивания добычи, чтобы выманить ее из укрытия. Такое поведение все еще наблюдается у некоторых ныне живущих птиц, например, калифорнийской земляной кукушки (Geococcyx Californianus) и многоголосого пересмешника (Mimus Polyglottos).

Чтобы проверить свою теорию, ученые разработали Робоптерикса — робота-динозавра с протокрыльями. Прототипом роботизированного динозавра стал пеннарапторский динозавр Caudipteryx, живший на Земле около 124 миллионов лет назад. Палеонтологи предполагают, что его размеры были сопоставимы с размерами павлина.

В ходе исследования ученые также оценили побег кузнечиков как реакцию на демонстрацию крыльев робота. Отметим, исследователи использовали именно эту группу насекомых, так как они относятся к отряду прямокрылых, которые также жили на планете около 124 млн лет назад.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 93% протестированных кузнечиков убегали, когда робот использовал протокрылья, и лишь 47% насекомых убегали, когда крылья не использовались роботом. Также была обнаружена значительная связь между белыми пятнами на крыльях и перьями на хвосте и вероятностью того, что кузнечики убегут.

Авторы исследования считают, что их результаты могут быть убедительным доказательством того, как перистые перья на протокрыльях хвостах использовались динозаврами и почему они вообще развились у животных.

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