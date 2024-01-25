Купил в Интернете. Ученый случайно обнаружил новый вид "адской курицы" еще неизвестный науке

Исследователь купил окаменелости, пытаясь закончить свой университетский проект, но случайно наткнулся на окаменелости совершенно нового вида.

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Ведущий автор исследования, аспирант Университета штата Оклахома Кайл Аткинс-Вельтман, еще в 2020 году купил четыре окаменелости за 5000 тысяч долларов. Тогда исследователю не хватало материала, чтобы закончить один из своих первых исследовательских проектов, пишет Live Science.

Предполагалось, что окаменелости задних конечностей предположительно принадлежали динозавру, похожему на казуара, также известного как "курица из ада". Однако, когда Аткинс-Вельтман просканировал окаменелости, он обнаружил нечто необычное — они принадлежали совершенно новому ранее неописанному виду динозавров.

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Исследователь продолжил работу и тщательно изучил останки, после чего дал новому открытому виду название — Eoneophron infernalis, или эонеофрон. Название происходит от греческого слова "рассвет", что указывает на древность вида и "неофрон", название рода египетских стервятников, также известных как "курица фараона". Таким образом, Аткинс-Вельтман, включил куриное прозвище A. Wylieii, а также отдал дань своему умершему питомцу, нильскому варану по кличке Фараон.

Отметим, что эти клювистые динозавры бродили по Земле в конце мелового периода — 100 — 66 миллионов лет назад, а также вероятно были родом из формации Хелл-Крик в Южной Дакоте. В результате название вида "infernalis" происходит от латинского слова "ад", которое является отсылкой к формации Хелл-Крик и дополняет отсылку к A. wylieii "курица из ада".

Известно, что новый вид динозавров, вероятно, является близким родственником "адской курицы" из семейства Caenagnathidae — оба они являются овирапторозаврами с характерными длинными и тонкими конечностями, а также беззубыми клювами. Предполагается, что A. Wyliei весил от 200 до 300 килограммов, тогда как новый вид был немного меньше — около 78 килограммов.

Впрочем, размер — не единственное, чем отличаются эти два вида. Исследователь также обнаружил, что таранная и пяточная лодыжки срослись у обоих динозавров, однако у нового вида, они также срослись с большеберцовой костью. Предполагается, что это слияние позволило животным лучше справляться со стрессом во время бега.

Автор исследования отмечает, что окаменелости нового вида будут храниться в Музее естественной истории Карнеги в Питтсбурге. Аткинс-Вельтман также отмечает, что изучение костей помогло исследователям пролить свет на разнообразие динозавров, обитающих на Земле в конце мелового периода. Предполагается, что группа "адских куриц", в отличие от других видов динозавров, смогла сохранить свою стабильность, приспосабливаясь и меняя свои источники пищи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какими могли быть динозавры на вкус.