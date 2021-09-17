Ученые рассказали, какими могли быть динозавры на вкус

Утверждать что-либо на счет вкуса динозавров нет смысла, но выдвинуть гипотезы на основе существующих фактов исследователи вполне могут.

Как бы радостно или досадно ни звучало, но мы никогда не попробуем плоть примерно 700 видов вымерших динозавров. Если только кто-нибудь не найдет хорошо сохранившуюся ДНК динозавра и не решит разводить, скажем, велоцирапторов, пишет Popular Science.

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"Если вы ели какую-либо птицу — значит, вы уже ели динозавра. Так как современные птицы — это последние живые тероподы, та же группа животных, в которую входят T.rex и велоцираптор, поэтому они не просто произошли от динозавров, они и есть динозаврами", — рассказали ученые.

Крокодилы (как и аллигаторы), имеющие общего предка с динозаврами, также по вкусу напоминают курицу. И это хорошая отправная точка для того, чтобы задуматься какими на вкус могли быть стегозавр или тот же компсогнат.

"С точки зрения эволюционной биологии, существует филогенетическая группа животных, которые по вкусу напоминают курицу. Ими являются крокодилы и птицы, которые вместе с динозаврами принадлежат к одному генеалогическому древу, поэтому будет логично предположить, что сами динозавры были такими же по вкусу", — отметил палеонтолог Стивен Брусатти из Эдинбургского университета.

Но все не так просто. У каждой птицы есть свой неповторимый вкус, и это же касается вымерших динозавров. Существует бесчисленное множество факторов, влияющих на вкус мяса, но два из наиболее важных — это мышцы и питание животного.

У трицератопсов и аллозавров были быстро- и медленно сокращающиеся мышцы, как у людей и других животных. Медленно сокращающиеся мышечные волокна ассоциируются с темным мясом благодаря красноватому оттенку, связанному с кислородосвязывающим белком миоглобином, в то время как быстро сокращающиеся волокна ассоциируются с белым мясом.

Более маленькие динозавры быстро передвигались, чтобы нападать на добычу из засады и уворачиваться от угроз, в результате они имели достаточное количество белого мяса. Поэтому велоцираптор, возможно, действительно был по вкусу как курица. С другой стороны, у более крупных динозавров, были большие мышцы, которые постоянно двигались и нуждались в большом количестве кислорода, поэтому они могли больше походить на говядину или оленину.

Кроме того, животные могут перенимать вкус того, что они едят. Например, корова, откормленная на траве, может иметь более насыщенный вкус, чем, выращенный на кукурузе скот.

Тероподы имели разнообразный рацион, например, травоядные питались папоротниками и хвойными деревьями. Живущие сегодня олени питаются аналогичной пищей, так что некоторые динозавры могли бы иметь вкус оленины.

Конечно, утверждать что-либо на счет вкуса динозавров нет смысла, но выдвинуть гипотезы на основе существующих фактов ученые могут. Тем не менее, если кто-то когда-нибудь обретет способность возвращать динозавров к жизни, не стоит забывать, что фильмы Парк юрского периода не заканчиваются тем, что люди поедают свои творения, чаще всего наоборот.

Напомним, что ранее ученые обнаружили окаменелые останки предка современных птиц размером с современную голубую сойку с очень непрактичным хвостом.