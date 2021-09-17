Учені розповіли, якими могли бути динозаври на смак

Стверджувати що-небудь на рахунок смаку динозаврів немає сенсу, але висунути гіпотези на основі чинних фактів дослідники цілком можуть.

Як би радісно або прикро не звучало, але ми ніколи не спробуємо плоть приблизно 700 видів вимерлих динозаврів. Якщо тільки хтось не знайде добре збережену ДНК динозавра і не вирішить розводити, скажімо, велоцирапторів, пише Popular Science.

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"Якщо ви їли якусь птицю — значить, ви вже їли динозавра. Оскільки сучасні птахи — це останні живі тероподи, та ж група тварин, у яку входять T.rex і велоцираптор, тому вони не просто походять від динозаврів, вони і є динозаврами. Тому так, курка (динозавр) на смак як курка", — розповіли вчені.

Крокодили (як і алігатори), що мають загального предка з динозаврами, також за смаком нагадують курку. І це хороша відправна точка для того, щоб задуматися, якими на смак могли бути стегозавр або той же компсогнат.

"З точки зору еволюційної біології, існує філогенетична група тварин, які за смаком нагадують курку. Ними є крокодили і птиці, які разом з динозаврами належать до одного генеалогічного дерева, тому буде логічно припустити, що самі динозаври були такими ж на смак", — зазначив палеонтолог Стівен Брусатті з Единбурзького університету.

Але все не так просто. У кожного птаха є свій неповторний смак, і це ж стосується вимерлих динозаврів. Існує безліч факторів, що впливають на смак м'яса, але два з найбільш важливих — це м'язи і харчування тварини.

У трицератопсів і алозаврів були швидко- і повільно скорочені м'язи, як у людей та інших тварин. Повільно скорочені м'язові волокна асоціюються з темним м'ясом завдяки червоному відтінку, пов'язаному з киснезв'язувальним білком міоглобіном, у той час як швидко скорочені волокна асоціюються з білим м'ясом.

Більш дрібні динозаври швидко пересувалися, щоб нападати на здобич із засідки й ухилятися від загроз, у результаті вони мали достатню кількість білого м'яса. Тому велоцираптор, можливо, дійсно був на смак, як курка. З іншого боку, у більших динозаврів були великі м'язи, які постійно рухалися і потребували великої кількості кисню, тому вони могли більше бути схожими на яловичину чи оленину.

Крім того, тварини можуть переймати смак того, що вони їдять. Наприклад, корова, вигодована на траві, може мати більш насичений смак, ніж вирощена на кукурудзі худоба.

Тероподи мали різноманітний раціон, наприклад, травоїдні харчувалися папоротями і хвойними деревами. Теперішні олені харчуються аналогічною їжею, тому деякі динозаври могли б мати смак оленини.

Звичайно, стверджувати щось на рахунок смаку динозаврів немає сенсу, але висунути гіпотези на основі чинних фактів учені можуть. Проте, якщо хтось коли-небудь знайде здатність повертати динозаврів до життя, не варто забувати, що фільми "Парк Юрського періоду" не закінчуються тим, що люди поїдають свої творіння, найчастіше навпаки.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили скам'янілі останки предка сучасних птахів розміром із сучасну блакитну сойку з дуже непрактичним хвостом.