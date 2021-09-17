Жив 120 млн років тому. Вчені виявили предка сучасних птахів із дуже непрактичним хвостом

Дослідники вперше знайшли скам'янілі рештки схожого на пташку динозавра з таким складним набором пір'я на хвості.

Оперений динозавр розміром з сучасну блакитну сойку жив 120 мільйонів років тому і мав надзвичайно довгий та екстравагантний хвіст. Скам'янілість знайшли на північному сході Китаю і назвали Yuanchuavis kompsosoura. Вчені вважають, що хвіст використовувався самцями для залучення уваги самок, повідомляє Sciencealert

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Хвіст, на якому виділяються два довгих пера, має розмір приблизно 30 сантиметрів, що майже в 1,3 раза довше за тіло самого пернатого динозавра. За словами вчених, такий хвіст міг ускладнювати політ, і таким предкам птахів, можливо, було важко рятуватися від хижаків. Але з іншого боку, цей хвіст мав свої переваги.

"Якщо тварина могла вижити з таким непрактичним хвостом, значить, він був необхідний. Можливо, самки дивилися на самців з цим химерним хвостом і думали: "Якщо він здатний вижити навіть із таким безглуздим хвостом, у нього повинні бути дійсно хороші гени", — говорить палеонтолог Джингмай О'Коннор з Музею природної історії ім. Філда в Чикаго.

Фото: ScienceAlert

Yuanchuavis kompsosoura належать до групи пташиних динозаврів, які жили в мезозойську еру. Їх називають енанціорніси, і вони розташовані на окремій галузі еволюційного древа десь між предками сучасних птахів і вимерлими непташиними динозаврами.

Енанціорніси є сестринською кладою орнітуроморфів, до якої належать всі, хто живі пташки. Після співіснування пліч-о-пліч близько 65 мільйонів років тільки одна з цих клад пережила масове вимирання, яке знищило більшість динозаврів.

Розуміння того, чому одна клада птахів вижила, а інша ні, може дозволити краще зрозуміти те, як сучасні птахи успішно виживають в сучасному світі, кажуть вчені.

У мезозойську еру в предків сучасних птахів не було саме таких, як у Yuanchuavis хвостів, хоча в скам'янілостях зустрічаються просто віялоподібні хвости.

Складний набір пір'я і наявність пари довгих пір'їн — це особливість, яку вчені не бачили ні в однієї іншої стародавньої пташки в кладі, до якої належить Yuanchuavis.

Нагадуємо, що вчені створили реконструкцію одного з найдивніших динозаврів.