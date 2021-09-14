Бик із лускою. Палеонтологи реконструювали одного з найдивніших динозаврів

Вчені детально вивчили окам'янілу шкіру хижого динозавра, схожого на бика

Одному з найдивніших хижих динозаврів з коли-небудь виявлених змінили імідж у результаті нового дослідження, повідомляє Scitechdaily

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Скам'янілість нового виду динозавра, якого назвали карнотавр, була виявлена ще в 1984 році аргентинським палеонтологом Хосе Бонапартом. Назву динозавра можна перевести як "хижий бик" через те, що в нього був череп із рогами. Скелет динозавра, який знайшли в Аргентині, зберігся разом із пластами лускатої шкіри. Хоча вчені в той час знали, що в інших динозаврів була луската шкіра, карнотавр був першим м'ясоїдних хижаком, виявленим разом зі шкірою.

Хоча багато вчених досліджували окам'янілу шкіру, ніхто її не вивчав детально. За словами палеонтолога Крістофа Гендрікса, який керував новим дослідженням, у результаті вивчення шкіри з плечей, живота і хвоста були виявлені цікаві особливості шкірного покриву. Виявилося, що шкіра цього динозавра різнорідніша, ніж вважалося раніше.

"Вона складається з великих і випадково розташованих конічних стрижнів, оточених мережею невеликих подовжених, ромбовидних або напівкруглих лусочок", — говорить учений.

Гендрікс працював разом із Філом Беллом, експертом зі шкіри динозаврів із Університету Нової Англії в Австралії, який вказав, що великі стрижні й дрібна луска карнотавра нагадують ящірку Молох, що мешкає в Австралії.

[ + – ] ящірка Молох Фото: wikipedia

На відміну від недавно знайдених в Китаї динозаврів, покритих пір'ям, 8-метровий карнотавр був повністю покритий лускою. Вчені припускають, що луска відігравала важливу роль у регулюванні температури тіла динозавра, як це відбувається в сучасних рептилій.

Карнотаври жили в Південній Америці в пізній крейдовий період між 72 і 69,9 мільйонами років тому. Карнотавр був двоногим хижаком від 7,5 до 9 метрів у довжину і вагою не менше 1,35 метричної тонни. У нього були товсті роги над очима. Карнотавр також відрізнявся маленькими рудиментарними передніми кінцівками і довгими тонкими задніми кінцівками.

Деякі вчені кажуть, що тварина могла полювати на дуже велику здобич, таку як зауроподи, в той час як інші говорять, що карнотаври полювали в основному на відносно дрібних тварин. Вчені стверджують, що динозавр мав гострий нюх, у той час як слух і зір були менш розвинені. Карнотавр був, можливо, одним із найшвидших великих тероподів.