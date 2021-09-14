Бык с чешуей. Палеонтологи реконструировали одного из самых странных динозавров

Ученые подробно изучили окаменелую кожу плотоядного динозавра, похожего на быка

Одному из самых странных хищных динозавров из когда-либо обнаруженных изменили имидж в результате нового исследования, сообщает Scitechdaily

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Окаменелость нового вида динозавра, которого назвали Карнотавр была обнаружена еще в 1984 году аргентинским палеонтологом Хосе Бонапартом. Название динозавра можно перевести как плотоядный бык, из-за того, что у него был череп с большими рогами. Скелет динозавра, который нашли в Аргентине, сохранился вместе с пластами чешуйчатой кожи. Хотя ученые в то время знали, что у других динозавров была чешуйчатая кожа, Карнотавр был первым плотоядным хищником, обнаруженным вместе с кожей.

Хотя многие ученые исследовали окаменелую кожу, никто ее не изучал подробно. По словам палеонтолога Кристофа Хендрикса, который руководил новым исследованием в результате изучения кожи с плеч, живота и хвоста, были обнаружены интересные особенности кожного покрова. Оказалось, что кожа этого динозавра более разнородна, чем считалось ранее.

"Она состоит из больших и случайно расположенных конических стержней, окруженных сетью небольших удлиненных, ромбовидных или полукруглых чешуек", — говорит ученый.

Хендрикс работал вместе с Филом Беллом, экспертом по коже динозавров из Университета Новой Англии в Австралии, который указал, что большие стержни и мелкая чешуя Карнотавра напоминают ящерицу Молох, обитающую в Австралии.

[ + – ] Ящерица Молох Фото: wikipedia

В отличие от недавно найденных в Китае динозавров, покрытых перьями, 8-метровый Карнотавр был полностью покрыт чешуей. Ученые предполагают, что чешуя играла важную роль в регулировании температуры тела динозавра, как это происходит у современных рептилий.

Карнотавры жили в Южной Америке в позднемеловой период между 72 и 69,9 миллионами лет назад. Карнотавр был двуногим хищником от 7,5 до 9 метров в длину и весом не менее 1,35 метрических тонны. У него были толстые рога над глазами. Карнотавр также отличался маленькими рудиментарными передними конечностями и длинными тонкими задними конечностями.

Некоторые ученые говорят, что животное могло охотиться на очень крупную добычу, такую ​​как зауроподы, в то время как другие говорят, что Карнотавры охотились в основном на относительно мелких животных. Ученые утверждают, что динозавр имел острое обоняние, в то время как слух и зрение были менее развиты. Карнотавр был, возможно, одним из самых быстрых крупных тероподов.