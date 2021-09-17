Жил 120 млн лет назад. Ученые обнаружили предка современных птиц с очень непрактичным хвостом

Исследователи впервые нашли окаменелые останки похожего на птицу динозавра с таким сложным набором перьев на хвосте.

Оперенный динозавр размером с современную голубую сойку жил 120 миллионов лет назад и имел чрезвычайно длинный и экстравагантный хвост. Окаменелость нашли на северо-востоке Китая и назвали Yuanchuavis kompsosoura. Ученые считают, что хвост использовался самцами для привлечения внимания самок, сообщает Sciencealert

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Хвост, на котором выделяются два длинных пера имеет размер примерно 30 сантиметров, что почти в 1,3 раза длиннее тела самого пернатого динозавра. По словам ученых, такой хвост мог усложнять полет и таким предкам птиц, возможно, было тяжело спасаться от хищников. Но с другой стороны этот хвост имел свои преимущества.

"Если животное могло выжить с таким непрактичным хвостом, значит он был необходим. Возможно самки смотрели на самцов с этим причудливым хвостом и думали: "Если он способен выжить даже с таким нелепым хвостом, у него должны быть действительно хорошие гены", — говорит палеонтолог Джингмай О'Коннор из Музея естественной истории им. Филда в Чикаго.

Фото: ScienceAlert

Yuanchuavis kompsosoura принадлежат к группе птичьих динозавров, которые жили в мезозойскую эру. Их называют энанциорнисы и они находятся на отдельной ветви эволюционного древа где-то между предками современных птиц и вымершими нептичьими динозаврами.

Энанциорнисы являются сестринской кладой орнитуроморф, к которой принадлежат все живущие птицы. После сосуществования бок о бок около 65 миллионов лет только одна из этих клад пережила массовое вымирание, которое уничтожило большинство динозавров.

Понимание того, почему одна клада птиц выжила, а другая нет, может позволить лучше понять то, как современные птицы успешно выживают в современном мире, говорят ученые.

В мезозойскую эру у предков современных птиц, не было именно таких, как у Yuanchuavis хвостов, хотя в окаменелостях встречаются просто веерообразные хвосты.

Сложный набор перьев и наличие пары длинных перьев – это особенность, которую ученые не видели ни у одной другой древней птицы в кладе, к которой принадлежит Yuanchuavis.

Напоминаем, что ученые создали реконструкцию одного из самых странных динозавров.