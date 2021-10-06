Размером с курицу. Ученые открыли старейшего плотоядного динозавра (фото)

Обнаруженный динозавр жил более 200 миллионов лет назад и был найден на юге Уэльса.

В своем новом исследовании эксперты обнаружили древнейшего плотоядного динозавра из Великобритании — животного размером с курицу, длина которого вместе с хвостом достигала 1 м, пишет Free Radio.

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Новый динозавр — теропод, группа, в которую также входят тираннозавр Рекс и современные птицы. Найденный вид назвали — Pendraig milnerae. Первая часть названия на средневаллийском языке означает "главный дракон", а вторая была названа в честь палеонтолога Анджелы Милнер.

Обнаруженный динозавр жил более 200 миллионов лет назад и был найден на юге Уэльса. Изначально P. milnerae считали частью другой группы динозавров, однако в настоящее время P.milnerae классифицируется как новый вид и является старейшим тероподом, обнаруженным в Великобритании на сегодняшний день.

Эти динозавры были меньше своих ближайших родственников, живших на материке, и имели размер тела, аналогичный размеру современной курицы. Фрагментарные окаменелости этого вида состоят из образцов тазовой области, позвонков и связанной с ними левой бедренной кости.

"Из имеющихся у нас костей видно, что эти динозавры питались преимущественно мясом, но на ранних этапах эволюции P. milnerae были довольно маленькими, в отличие от известных плотоядных динозавров, таких как T. rex, которые развились гораздо позже", — рассказал доктор Стефан Спикман, научный сотрудник Музея естественной истории и ведущий автор исследования.

[ + – ] Окаменелые останки Pendraig milnerae.

Ученые предполагают, что открытие этого нового вида может также послужить доказательством потенциальной островной карликовости среди видов в этом районе.

"Территория, где нашли образцы, скорее всего, была в те времена островом. Виды, живущие на островах, часто имеют тенденцию становиться меньше, чем виды, которые живут на материке. Это явление называется островной карликовостью. Однако утверждать об этом с уверенностью без последующих исследований мы пока не можем", — заключил Спикман.

Также стоит отметить, что островная карликовость встречалась на протяжении всей истории человечества у разных животных, от динозавров и мамонтов до слонов. Причем это явление происходит не только на островах, но и в других уединенных местах, таких как пещеры, изолированные долины и пустыни.

Некоторые животные, которые претерпели островную карликовость, в настоящее время вымерли. Однако несколько видов все еще существует, включая Brookesia micra — вид ящериц-хамелеонов, достигающих длины в 23—29 мм и вид мелких лягушек — Paedophryne amauensis.