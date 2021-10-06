Розміром з курку. Вчені відкрили найстарішого хижого динозавра (фото)

Виявлений динозавр жив більше 200 мільйонів років тому та був знайдений на півдні Вельсу.

У своєму новому дослідженні експерти виявили найдавнішого хижого динозавра з Великобританії — тварини розміром з курку, довжина якого разом із хвостом досягала 1 м, пише Free Radio.

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Новий динозавр — теропод, група, до якої також входять тиранозавр Рекс і сучасні птахи. Знайдений вид назвали Pendraig milnerae. Перша частина назви середньовалійською мовою означає "головний дракон", а друга була названа на честь палеонтологині Анджели Мілнер.

Виявлений динозавр жив більше 200 мільйонів років тому та був знайдений на півдні Вельсу. Спочатку P. milnerae вважали частиною іншої групи динозаврів, однак зараз P.milnerae класифікують як новий вид, і він є найстарішим тероподом, виявленим у Великобританії на сьогодні.

Ці динозаври були менші за своїх найближчих родичів, що жили на материку, і мали розмір тіла, аналогічний розмірам сучасної курки. Фрагментарні скам'янілості цього виду складаються зі зразків тазової області, хребців і пов'язаної з ними лівої стегнової кістки.

"З наявних у нас кісток видно, що ці динозаври харчувалися переважно м'ясом, але на ранніх етапах еволюції P. milnerae були досить маленькими, на відміну від відомих м'ясоїдних динозаврів, таких як T. rex, які розвинулися набагато пізніше", — розповів доктор Стефан Спікман, науковий співробітник Музею природної історії та провідний автор дослідження.

[ + – ] Скам'янілості Pendraig milnerae.

Учені припускають, що відкриття цього нового виду може також послужити доказом потенційної острівної карликовості серед видів у цьому районі.

"Територія, де знайшли зразки, швидше за все, була в ті часи островом. Види, які живуть на островах, часто мають тенденцію ставати меншими, ніж види, які живуть на материку. Це явище називається острівної карликовістю. Однак стверджувати про це з упевненістю без подальших досліджень ми поки не можемо", — підсумував Спікман.

Також варто відзначити, що острівна карликовість зустрічалася протягом усієї історії людства в різних тварин, від динозаврів і мамонтів до слонів. Причому це явище відбувається не тільки на островах, але і в інших відокремлених місцях, таких як печери, ізольовані долини та пустелі.

Деякі тварини, які зазнали острівної карликовості, наразі вимерли. Однак кілька видів усе ще існують, включаючи Brookesia micra — вид ящірок-хамелеонів, які досягають довжини в 23-29 мм, і вид дрібних жаб — Paedophryne amauensis.