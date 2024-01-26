Учені "воскресили" динозавра, який жив 124 млн років тому, щоб він змахнув крилами (відео)

Дослідники створили спеціального робота, щоб нарешті зрозуміти, як саме цей вид використовував свої протокрила.

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Мільйони років тому Землею бродили динозаври. Тоді як тиранозаври та інші великі хижаки мали перевагу в розмірі та величезних зубах, коли справа доходила до залякування видобутку, дрібніші динозаври мали покладатися на щось інше, щоб мати можливість харчуватися, пише IFLScience.

Оскільки у них не було великих пазурів і зубів, маленькі пернаті динозаври, як припускають учені, використовували свої протокрила, щоб виманити здобич з укриття. Для того, щоб перевірити свою теорію, вчені навіть відтворили робота-динозавра.

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Відомо, що багато мініатюрних непташиних динозаврів володіли крилами, проте пір'ясте пір'я траплялося лише в однієї групи, що отримала назву Pennaraptora. Це пір'я було присутнє на їхніх протокрилах (примітивних крилах, занадто крихітних, щоб використовувати їх для польоту) і хвостах, часто забарвлених у контрастний малюнок.

Зазначимо, що функція протокрил у динозаврів досі викликає суперечки серед дослідників, автори дослідження вважають, що демонстрація оперення, ймовірно, могла бути використана під час полювання, щоб виманити видобуток з укриття.

Pennaraptora були комахоїдними та всеїдними, а також використовували тактику залякування видобутку, щоб виманити її з укриття. Така поведінка все ще спостерігається у деяких птахів, які нині живуть, наприклад, каліфорнійської земляної зозулі (Geococcyx Californianus) і багатоголосого пересмішника (Mimus Polyglottos).

Щоб перевірити свою теорію, вчені розробили Робоптерикса — робота-динозавра з протокрилами. Прототипом роботизованого динозавра став пеннарапторський динозавр Caudipteryx, який жив на Землі близько 124 мільйонів років тому. Палеонтологи припускають, що його розміри були порівнянні з розмірами павича.

Під час дослідження вчені також оцінили втечу коників як реакцію на демонстрацію крил робота. Зазначимо, дослідники використовували саме цю групу комах, оскільки вони належать до загону прямокрилих, які також жили на планеті близько 124 млн років тому.

Результати дослідження свідчать про те, що 93% протестованих коників тікали, коли робот використовував протокрила, і лише 47% комах тікали, коли крила не використовувалися роботом. Також було виявлено значний зв'язок між білими плямами на крилах і пір'ям на хвості та ймовірністю того, що коники втечуть.

Автори дослідження вважають, що їхні результати можуть бути переконливим доказом того, як пір'ясті пір'я на протокрилах і хвостах використовувалися динозаврами та чому вони взагалі розвинулися у тварин.

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