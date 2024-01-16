Учені виявили новий вид тиранозавра: він старший за Tyrannosaurus rex на 6 млн років (фото)

Стародавній хижак мав 12 метрів зросту і важив 10 тонн.

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Найвідомішим видом тиранозавра є Tyrannosaurus rex, але тепер вчені оголосили про те, що вони відкрили новий вид хижих гігантських динозаврів, які отримали назву Tyrannosaurus mcraeensis. Цей вид був більш примітивним, ніж його знаменитий родич, але він був таким самим великим і страшним. Дослідження було опубліковано в журналі Scientific Reports, пише New Atlas.

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Багато людей, коли вони говорять про динозаврів, то найімовірніше, згадують гігантського тиранозавра, представленого поки що тільки єдиним підтвердженим видом — Tyrannosaurus rex. Але вчені повідомили про те, що вони виявили вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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Якби вам не пощастило зустрітися з двома хижаками одночасно, тобто з Tyrannosaurus rex і Tyrannosaurus mcraeensis, то ви навряд чи б помітили значні відмінності між ними. За словами вчених, у нового виду тиранозаврів була довша, але дрібніша нижня щелепа з тупішими зубами, а підборіддя і нарости над очима були менш помітними. Можливо між видами існує не так і багато відмінностей, але їх виявлення спонукало палеонтологів оголосити про новий вид динозаврів.

Tyrannosaurus mcraeensis. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: New Atlas

Автори дослідження кажуть, що кожна кістка Tyrannosaurus mcraeensis трохи відрізняється від відповідної кістки у більш знаменитого хижака. Оскільки було виявлено багато скам'янілих решток відомого тиранозавра, то вчені змогли виявити відмінні риси нового виду під час порівняння кісток.

Але найцікавіша відмінність між двома видами тиранозавра полягає в тому, що вік скам'янілих кісток Tyrannosaurus mcraeensis становить 72 млн років. Тобто цей динозавр жив на території Північної Америки майже на 6 млн років раніше, ніж Tyrannosaurus rex.

Вчені вважають, що новий вид тиранозаврів є більш примітивним порівняно з більш знаменитим родичем, але Tyrannosaurus mcraeensis, швидше за все, не є його прямим предком. У будь-якому разі, вчені вважають, що нові дані можуть допомогти заповнити деякі прогалини в розумінні того, як еволюціонував тиранозавр.

Автори дослідження кажуть, що кожна кістка Tyrannosaurus mcraeensis трохи відрізняється від відповідної кістки у більш знаменитого хижака Фото: New Atlas

Раніше найближчі відомі родичі тиранозавра, такі як тарбозавр, були виявлені тільки в Азії, але потім їх знайшли і в Північній Америці. Вчені припустили, що ці динозаври з'явилися в Азії, а потім мігрували через сучасні Сибір і Аляску. Але автори нового дослідження, на основі зробленого ними відкриття, припускають, що тиранозавр еволюціонував на півдні Північної Америки, а потім поширився на північ.

Новий вид тиранозавра був виявлений у дуже неспокійний час. За останні кілька років деякі палеонтологи припустили, що Tyrannosaurus rex насправді складається з трьох окремих видів, тоді як інші вчені стверджують, що відмінності недостатньо великі, щоб підтримати це твердження. Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб спробувати розплутати це заплутане генеалогічне древо.

Як уже писав Фокус, ще у 2022 році вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид динозаврів, який може бути відсутньою ланкою в еволюції тиранозавра.

Також Фокус писав про те, що палеонтологи знайшли скам'янілу шкіру невідомої істоти, яка жила 300 млн років тому, тобто за приблизно 45 млн років до появи перших динозаврів.