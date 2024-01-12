Передує динозаврам на 45 млн років: палеонтологи знайшли скам'янілу шкіру невідомої істоти

Дослідники виявили фрагмент скам’янілої шкіри, вік якої становить майже 300 мільйонів років. Ця шкіра, ймовірно, належала істоті, що жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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Учені знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка передувала динозаврам щонайменше на 45 мільйонів років. Ця знахідка, разом із сімома зліпками шкіри того ж віку, проливає світло на ранню еволюцію шкіри, надаючи рідкісний погляд у минуле, пише IFLScience.

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Відкриття, зроблене палеонтологами-аматорами Біллом і Джулі Мей у вапняковій печерній системі Річардс-Спур в Оклахомі, є надзвичайно рідкісним. Шкіра зазвичай погано скам'яніває через геологічні процеси, що робить знахідки з палеозойської ери (539-252 мільйони років тому) вкрай рідкісними.

Шкіра ящірки, якій близько 288 мільйонів років, збереглася в унікальних умовах. Вважається, що ящірка потрапила до печери, яка вже існувала на початку Пермського періоду. Такі фактори, як низький рівень кисню, глинисті відкладення та просочування нафти, разом створили ідеальне середовище для збереження шкіри.

Ітан Муні, аспірант Університету Торонто, описав це відкриття як "виняткову можливість зазирнути в глибоку давнину". Муні, який вивчав цей зразок, будучи студентом, наголосив, що подібні відкриття збагачують наше розуміння ранніх тварин.

Шкіра, хоч і збереглася у фрагменті, меншому за розмір нігтя, пропонує чудову інформацію. Вона має риси, що нагадують різні сучасні види: галькована поверхня схожа на шкіру крокодила, а складки нагадують ті, що зустрічаються у змій і безногих ящірок.

Попри рідкісність знахідки, відсутність кісток і зубів заважає ідентифікувати вид ящірки. Муні зазначив, що навіть без конкретної ідентифікації, знахідка виділяє давні характеристики шкіри рептилій. Епідерміс, що має вирішальне значення для виживання хребетних на суші, слугує життєво важливим бар'єром між внутрішніми процесами та зовнішнім середовищем.

Вапнякова печерна система, де знайдена шкіра, є найбагатшим у світі джерелом скам'янілостей палеозойських рептилій, що жили на суші. Сотні тисяч кісток, що збереглися в унікальних умовах, надають величезну кількість інформації.

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Відбитки в гірських породах розкривають стародавні поверхні шкіри різних тварин, демонструючи "неймовірну варіативність" і вказуючи на те, що лусочки шкіри, які зараз зустрічаються у кількох живих амфібій, були стандартними в ту епоху.

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