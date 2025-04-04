На Землі знайдено місце, де збиралися стародавні хижі динозаври та їхні жертви: що вони там робили

Дослідники виявили сліди динозаврів віком 167 мільйонів років — вони свідчать про те, що в Юрський період на Землі існувала прісноводна лагуна, куди стікалися мегалозаври й завроподи, щоб напитися води.

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Про це пише IFLScience.

За весь час свого існування наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — одним із найдивовижніших, на думку вчених, були динозаври. Раніше вчені не припускали, що мегалозаври та завроподи, тобто хижаки та їхні жертви, могли спокійно існувати пліч-о-пліч. Однак тепер учені виявили дивовижні сліди динозаврів на острові Скай біля узбережжя Шотландії.

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У формації Кілмалуаг у Прінс-Чарльз-Пойнт на півострові Троттерніш на острові Скай був знайдений 131 слід динозавра, що робить його одним з найбільших і найрідкісніших місць у Шотландії. Вчені вважають, що це місце колись було прісноводною лагуною, куди великі хижаки та їхні жертви стікалися, щоб напитися води в прісноводній водоймі.

Результати дослідження свідчать про те, що виявлені сліди датуються 167 мільйонами років, до середньої юри. Зазначимо, що середньоюрська скам'янілість насправді доволі рідкісна, а тому подібні сліди є неймовірно цінними. Також передбачається, що ці сліди можуть допомогти вченим дізнатися більше про поведінку стародавніх динозаврів.

Сліди, виявлені вченими, включають великі, плоскі та круглі відбитки, які, на думку вчених, належали довгошиїм травоїдним завроподам. Водночас учені також виявили сліди, які, ймовірно, належать мегалозаврам. Раніше вважалося, що великі круглі заглиблення є норами відпочинку риб, але це виявилося не так — тепер учені вважають, що інші сліди, які раніше вважалися норами риб, ймовірно, також можуть виявитися слідами динозаврів.

У новому дослідженні вчені пильно вивчили сліди стародавніх гігантів і дійшли висновку, що динозаври збиралися на краю лагун. Зі 131 сліду 65 були класифіковані як тероподи, 58 — як завроподи й вісім — як невпізнані. Тепер учені вважають, що завроподи та тероподи, ймовірно, разом переміщалися вздовж мілководного краю лагуни, щоб напитися води.

За словами керівника дослідження, Тоні Блейкслі з Единбурзького університету, ця знахідка дає захопливе уявлення про поведінку та розподіл у навколишньому середовищі м'ясоїдних тероподів і травоїдних довгошиїх завроподів у важливий період їхньої еволюції.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено точку, де на Землі з'явилися перші динозаври: вчені не можуть до неї підібратися.