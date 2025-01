Три новых способа лечения: ученые разработали несколько схем борьбы с туберкулезом

Устойчивые к лекарствам болезни все чаще появляются по всему миру и туберкулез не является исключением уже многие годы. Однако недавно ученые создали 3 эффективных схемы его лечения, которые показали 85-90% успешности в борьбе с ним.

Related video

Туберкулез (ТБ) остается одним из ведущих инфекционных заболеваний, убивающих людей во всем мире, и эта проблема усугубляется все больше его лекарственно-устойчивыми штаммами. Однако недавно учеными был достигнут значительный прогресс в лечении туберкулеза в результате международного клинического исследования, в ходе которого были определены три новые безопасные и эффективные схемы лечения заболевания, устойчивого к рифампину, пишет Harvard Medical School.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, было проведено учеными из Гарвардской медицинской школы и проекта EndTB, в котором участвуют организации Partners In Health, "Врачи без границ" и Interactive Research and Development. В новых методах лечения используются недавно разработанные препараты, позволяющие проводить более короткие курсы приема, минимизирующие побочные эффекты и улучшающие доступность для пациентов, которые ранее полагались на ежедневные инъекции.

Важно

Ведет грязную игру и побеждает: ученые раскрыли необычный нюанс бактерии туберкулеза

В ходе испытания учеными были протестированы пять новых девятимесячных комбинаций лечения с использованием бедаквилина и деламанида — двух противотуберкулезных препаратов, введенных в 2012-2013 годах после почти 50 лет отсутствия новых вариантов лечения. В отличие от старых схем, которые часто длились годами и включали токсичные препараты с тяжелыми побочными эффектами, эти новые комбинации обеспечивают альтернативу в случае непереносимости, нехватки или дополнительной резистентности препаратов.

Третий препарат, претоманид, получивший экстренное одобрение FDA еще в 2019 году, не был включен в это исследование из-за более позднего выхода на рынок. Цель исследования заключалась в том, чтобы определить, смогут ли эти схемы лечения по крайней мере не уступать существующим стандартам лечения, основанным на строгих рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В испытании приняли участие 754 пациента из семи стран — Грузии, Индии, Казахстана, Лесото, Пакистана, Перу и Южной Африки, где остро стоит проблема рифампинорезистентного туберкулеза.

По оценкам ВОЗ, ежегодно 410 000 человек заболевают рифампинорезистентным туберкулезом, но только 40% получают диагностику и лечение, а процент успешного лечения среди этих пациентов составляет лишь 65%. Новое исследование продемонстрировало 85-90% успешности трех наиболее эффективных схем лечения, превзойдя 81% успешности контрольной группы, которая получала более длительное лечение, рекомендованное ВОЗ.

В исследование также были включены исторически игнорируемые группы населения, такие как дети, ВИЧ- или гепатит С-инфицированные и беременные женщины — группы, часто исключаемые из клинических испытаний.

Основываясь на этих результатах, ВОЗ включила три новые схемы в официальные рекомендации по лечению рифампинорезистентного туберкулеза и туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в августе 2024 г. Важнейший прорыв в обеспечении доступности произошел благодаря усилиям по снижению стоимости лечения. Недавние действия по прекращению патентной эксклюзивности на бедаквилин позволили продавать две схемы EndTB и рекомендованную ВОЗ схему, содержащую претоманид, по цене менее 500 долларов — ценовой ориентир, которого активисты добивались на протяжении более десяти лет.

Сочетание более доступной цены и более коротких курсов лечения всеми препаратами означает, что большее число больных туберкулезом во всем мире будет иметь доступ к эффективному лечению, чем когда-либо прежде. Кэрол Митник, один из главных исследователей испытания endTB и профессор глобального здравоохранения и социальной медицины в Гарвардской медицинской школе, подчеркнула значение этого сотрудничества для шагов к победе над этим опасным и распространенным заболеванием.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.