Ведет грязную игру и побеждает: ученые раскрыли необычный нюанс бактерии туберкулеза

Туберкулез является известной болезнью, и на его дурную славу есть свои причины, включая трудность в лечении и заразность. Однако недавно ученым удалось раскрыть хитрость его бактерии, при помощи которой она добилась такого распространения.

Недавнее исследование, проведенное в Медицинской школе Университета Тафтса, выявило принципиально новое поведение туберкулезной бактерии (ТБ) — патогена, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает первое место в мире по распространенности инфекционных заболеваний. Ученые выяснили, что эта бактерия играет по совершенно иным правилам, чем другие организмы, из-за чего у человечества и возникла трудность в борьбе с ней, пишет Technology Networks.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показывает, что бактерия туберкулеза является первым наблюдаемым одноклеточным организмом, который поддерживает постоянную скорость роста на протяжении всего своего жизненного цикла, что нарушает давние представления о биологии бактерий. Эти открытия могут объяснить устойчивость бактерии к антибиотикам и ее умение обходить иммунную систему.

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Молекулярный биолог и соавтор исследования, Бри Олдридж, отметила: "Наше исследование показывает, что возбудитель туберкулеза играет по совершенно иным правилам по сравнению с более простыми для изучения модельными организмами". Способность бактерии быстро адаптироваться к человеку-хозяину лежит в основе ее выживания и затрудняет лечение.

Учитывая, что современные методы лечения требуют многомесячного приема антибиотиков и дают лишь 85% успеха, Олдридж подчеркивает необходимость более глубокого понимания биологии бактерии для создания более эффективных методов ее устранения. Кристин Чанг, постдокторант и ведущий автор работы, тщательно отслеживала рост отдельных клеток туберкулеза в течение трех лет, используя инновационные методы микроскопии из-за медленной скорости репликации патогена.

В отличие от типичных бактерий, которые растут экспоненциально с увеличением размера, клетки ТБ сохраняют равномерный рост независимо от стадии клеточного цикла. Это уникальное поведение опровергло существующие представления ученых о том, что только активность рибосомы регулирует скорость роста бактерий, и позволило им предположить наличие альтернативного механизма, характерного только для ТБ.

Исследование также выявило неожиданные особенности роста бактерий ТБ. Эти клетки могут начинать рост с любого полюса после деления, что является отклонением от родственных бактерий, которые ограничивают новый рост одним концом. Такая вариативность вносит генетическое и функциональное разнообразие в популяции ТБ, способствуя их сохранению в неблагоприятных условиях, таких как воздействие антибиотиков или иммунных атаках.

Выделяя эти нетрадиционные стратегии роста, исследователи надеются устранить пробелы в изучении биологии ТБ, которые мешали терапевтическим разработкам допиться успеха в их излечении. Олдридж отметила важность непосредственного изучения патогенов, заявив: "Существует огромное разнообразие жизни, которое мы не изучаем на фундаментальном уровне, что может сыграть с нами злую шутку".

Туберкулез остается одной из наиболее устойчивых глобальных проблем здравоохранения, с более чем 10 миллионами новых случаев ежегодно и широко распространенной лекарственной устойчивостью, угрожающей существующим мерам контроля.

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