Сможет лечить болезнь Альцгеймера: обнаружено новое свойство вакцины БЦЖ

Недавнее исследование ученых обнаружило намеки на то, что распространенная, дешевая и эффективная вакцина от туберкулеза может бороться с тяжелой и неизлечимой болезнью мозга.

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Иногда самые революционные научные открытия случаются в самых неожиданных местах. Взять хотя бы историю о двух французских ученых, Альберте Кальметте и Камилле Герене, которые более ста лет назад работали над решением проблемы туберкулеза у коров. Они нашли способ выращивать бактерии, вызывающие заболевание, на ломтиках картофеля, смешанных с бычьей желчью и глицерином. К их удивлению, по мере того как они продолжали выращивать бактерию, она начала терять свою силу. Вместо того чтобы вызывать у животных болезнь, она защищала их от нее. Это случайное открытие привело к созданию вакцины Бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ), которая спасла бесчисленное количество жизней с момента ее первого успешного применения на человеке в 1921 году. Однако вакцина снова оказалась в поле зрения ученых, в этот раз нацеливших ее на наш мозг, пишет The Guardian.

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Сегодня вакцина БЦЖ снова обратила на себя внимание, но совсем по другой причине. Исследователи обнаружили намеки на то, что она может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Если эти первые результаты подтвердятся в ходе более тщательных испытаний, у нас может появиться недорогой и эффективный инструмент в борьбе с деменцией — заболеванием, от которого, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают 55 миллионов человек во всем мире.

Деменция, большинство случаев которой приходится на болезнь Альцгеймера, связана со скоплением белков в мозге, что нарушает работу клеток и их коммуникацию. Точная причина этих скоплений озадачила ученых, но появляется все больше доказательств того, что иммунная система играет определенную роль в этом процессе. Так, с возрастом наша иммунная защита ослабевает, что может привести к проникновению в мозг вредных микроорганизмов. Считается, что накопление белка бета-амилоида, связанное с болезнью Альцгеймера, является защитным механизмом нашего организма против этих захватчиков. Однако при болезни Альцгеймера эта защита сбивается и играет с нами злую шутку, приводя к воспалению и дальнейшим повреждениям мозга.

На помощь в данной ситуации приходит БЦЖ — вакцина с вековой историей борьбы с туберкулезом. Исследователи обнаружили, что она обладает целым рядом неожиданных свойств, выходящих за рамки ее первоначального назначения. Например, в ходе клинических испытаний было установлено, что она вдвое снижает риск респираторных инфекций и даже может использоваться для лечения некоторых видов рака мочевого пузыря. Ключом к таким потенциальным применениям, как полагают ученые, является "тренированный иммунитет" — процесс, при котором вакцина усиливает общий иммунный ответ организма, делая его более быстрым и эффективным в борьбе с угрозами.

Такой усиленный иммунный ответ может оказаться как раз тем, что нужно для профилактики болезни Альцгеймера. Удерживая вредные патогены на расстоянии и, возможно, улучшая очистку мозга от вредных белков, БЦЖ может снизить риск развития болезни. Первые исследования на животных и людях показали обнадеживающий результат. Например, в одном из них было установлено, что у пациентов с раком мочевого пузыря, получавших БЦЖ, риск развития болезни Альцгеймера был значительно ниже, чем у тех, кто ее не получал. Другие исследования подтвердили эти выводы, предположив, что БЦЖ может снизить риск развития деменции в среднем на 45 %.

Несмотря на воодушевляющие показатели, важно подходить к этим выводам с осторожностью, говорят ученые. Пока что большинство доказательств получено на примере конкретных групп, таких как пациенты с раком мочевого пузыря, и не может напрямую относиться к огромному пласту населения. Для подтверждения защитного эффекта БЦЖ против болезни Альцгеймера необходимы более комплексные исследования, в том числе рандомизированные контролируемые испытания. Исследователи также изучают другие вакцины, такие как прививка от гриппа, которые показали свой потенциал в снижении риска деменции.

Перспектива использования дешевой и широко доступной вакцины для борьбы с болезнью Альцгеймера дает надежду миллионам людей. Она представляет собой потенциально экономически эффективную стратегию в области, где существующие методы лечения ограничены и дороги. Пока наука продолжает изучать связь между иммунной системой и здоровьем мозга, нестандартное применение БЦЖ напоминает нам о том, что иногда ответы на современные вызовы человечеству можно найти в, казалось бы, полностью изученных открытиях прошлого.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

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