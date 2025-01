Три нові способи лікування: вчені розробили кілька схем боротьби з туберкульозом

Стійкі до ліків хвороби дедалі частіше з'являються по всьому світу і туберкульоз не є винятком уже багато років. Однак нещодавно вчені створили 3 ефективні схеми його лікування, які показали 85-90% успішності в боротьбі з ним.

Туберкульоз (ТБ) залишається одним із провідних інфекційних захворювань, що вбивають людей в усьому світі, і ця проблема поглиблюється дедалі більше його лікарсько-стійкими штамами. Однак нещодавно вченими було досягнуто значного прогресу в лікуванні туберкульозу в результаті міжнародного клінічного дослідження, під час якого було визначено три нові безпечні та ефективні схеми лікування захворювання, стійкого до рифампіну, пише Harvard Medical School.

Дослідження, опубліковане в журналі New England Journal of Medicine, було проведене вченими з Гарвардської медичної школи та проєкту EndTB, у якому беруть участь організації Partners In Health, "Лікарі без кордонів" і Interactive Research and Development. У нових методах лікування використовують нещодавно розроблені препарати, що дають змогу проводити більш короткі курси приймання, мінімізують побічні ефекти та покращують доступність для пацієнтів, які раніше покладалися на щоденні ін'єкції.

Під час випробування вченими було протестовано п'ять нових дев'ятимісячних комбінацій лікування з використанням бедаквіліну та деламаніду — двох протитуберкульозних препаратів, запроваджених у 2012-2013 роках після майже 50 років відсутності нових варіантів лікування. На відміну від старих схем, які часто тривали роками і включали токсичні препарати з тяжкими побічними ефектами, ці нові комбінації забезпечують альтернативу в разі непереносимості, нестачі або додаткової резистентності препаратів.

Третій препарат, претоманід, який отримав екстрене схвалення FDA ще 2019 року, не був включений у це дослідження через пізніший вихід на ринок. Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити, чи зможуть ці схеми лікування принаймні не поступатися наявним стандартам лікування, що базуються на суворих рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). У випробуванні взяли участь 754 пацієнти із семи країн — Грузії, Індії, Казахстану, Лесото, Пакистану, Перу та Південної Африки, де гостро стоїть проблема рифампінорезистентного туберкульозу.

За оцінками ВООЗ, щороку 410 000 людей хворіють на рифампінорезистентний туберкульоз, але лише 40% отримують діагностику та лікування, а відсоток успішного лікування серед цих пацієнтів становить лише 65%. Нове дослідження продемонструвало 85-90% успішності трьох найефективніших схем лікування, перевершивши 81% успішності контрольної групи, яка отримувала більш тривале лікування, рекомендоване ВООЗ.

У дослідження також було включено історично ігноровані групи населення, такі як діти, ВІЛ- або гепатит С-інфіковані та вагітні жінки — групи, які часто виключають із клінічних випробувань.

Ґрунтуючись на цих результатах, ВООЗ включила три нові схеми до офіційних рекомендацій з лікування рифампінорезистентного туберкульозу та туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в серпні 2024 р. Найважливіший прорив у забезпеченні доступності стався завдяки зусиллям зі зниження вартості лікування. Нещодавні дії з припинення патентної ексклюзивності на бедаквілін дали змогу продавати дві схеми EndTB і рекомендовану ВООЗ схему, що містить претоманід, за ціною менше ніж 500 доларів — ціновий орієнтир, якого активісти домагалися впродовж понад десяти років.

Поєднання більш доступної ціни та коротших курсів лікування всіма препаратами означає, що більша кількість хворих на туберкульоз у всьому світі матиме доступ до ефективного лікування, ніж будь-коли раніше. Керол Митник, одна з головних дослідниць випробування endTB і професорка глобальної охорони здоров'я та соціальної медицини в Гарвардській медичній школі, наголосила на значенні цієї співпраці для кроків до перемоги над цим небезпечним і поширеним захворюванням.

