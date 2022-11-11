Древняя зараза поедает кости. Ученые обнаружили тысячелетний патоген, скрывающийся в нас

Исследователи обнаружили, что существует древняя линия туберкулеза, которая атакует наши кости и уничтожает их изнутри.

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Разрушение позвоночника, вызванные туберкулезом, ранее было обнаружено у египетских мумий возрастом около 9 тысяч лет. Ученые считали, что в современном мире существует лишь порядка 2% случаев туберкулеза скелета или болезнью Потта. Однако новое исследование показывает, что ситуация сложнее, пишет Science Alert.

Все началось в середине 2000-х во время вспышки туберкулеза в Северной Каролине. В эпицентре заразы находился человек, который, как считается, подхватил туберкулез во Вьетнаме. После болезнь распространилась среди его коллег — из 6 человек, у которых инфекция вышла за пределы легких, у двух она достигла костей.

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По словам врача-инфекциониста из Университета Дьюка Джеймсона Стаута, это вовсе не соответствует теории о 2% — это гораздо больше. Ученый долгое время ломал голову, ведь вероятность того, что подобное могло произойти случайно, была астрономической. Все изменила случайная встреча с молекулярным генетиком из Университета Дьюка Дэвидом Тобином.

Известно, что бактерии, вызывающие туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) перемещаются по нашему организму, вторгаясь в иммунные клетки, которые поглощают патогены. Стаут и Тобин приняли решение исследовать часть образцов вспышки необычного туберкулеза 2000-х годов, чтобы понять, что делает некоторые виды туберкулеза более мобильными внутри нашего организма.

В ходе исследования ученые сравнили последовательность штамма, вызвавшего вспышку Северной Каролине, с 225 другими штаммами туберкулеза. Оказалось, что вспышка в 2000-х была вызвана штаммом первой линии, который по сути является одним из самых ранних форм туберкулеза.

Ученые обнаружили, что ген, кодирующий белок EsxM полностью присутствовал в штамме вспышки в Южной Каролины, однако был усечен в более "современных" штаммах 2-4 линии.

Более раннее исследование показало, что туберкулез первой линии связан с более высоким показателем патогена, атакующего скелет, чем туберкулез любой другой линии. В ходе исследований ученые заразили рыбок данио двумя штаммами туберкулеза — полноразмерным вариантом EsxM и усеченным. Оказалось, что полноразмерные макрофаги были более мобильны и быстрее перемещались к хвостовому плавнику, чем усеченные.

После исследователи секвенировали более 3 тысяч различных штаммов туберкулеза и обнаружили, что все современные варианты имеют так называемый "молчащий" ген EsxM. Исследователи предполагают, что эта мутация ограничила движение вируса внутри организма человека, однако дала ему большую концентрированную способность распространяться по воздуху через дыхание.

Ранее Фокус писал о том, что древний вирус составляет 8% ДНК человека и по-прежнему контролирует нас.