"Рабство" в миллионы лет. Древний вирус составляет 8% ДНК человека и по-прежнему контролирует нас

Ученые обнаружили остатки древних вирусных пандемий, встроенные в наши геномы.

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Исследователи обнаружили, что современные люди являются носителями остатков древних вирусов, которые сохранились в нашем геноме последовательностью вирусной ДНК. И, как показывает новое исследование, они по-прежнему активны у здоровых людей, пишет Inverse.

Эйдан Берн с коллегами из Университета Тафтса сосредоточились на изучении генома человека. В ходе исследований они обнаружили, что эндогенные ретровирусы человека (HERV) составляют порядка 8% человеческого генома. Эти вирусы были оставлены в результате инфекций, от которых страдали предки приматов миллионы лет назад — предполагается, что они смогли стать частью генома человека из-за того, как они размножаются.

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Исследователи обнаружили, что HERV действовали подобно вирусу ВИЧ — они встраивали свой генетический материал в геном хозяина для репликации. Однако обычно такой вирусный генетический материал не передается из поколения в поколения, но некоторые древние вирусы все же развили способность инфицировать зародышевые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды — в результате эти ретровирусы в течение миллионов лет внедрялись в геномы предков человека. Ученые предполагают, что они способны воздействовать на нас и сегодня.

В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что гены HERV демонстрируют долгую историю множества пандемий, которым подвергались наши предки в ходе эволюции. Об этом свидетельствует то, что они также закрепились в геномах шимпанзе, горилл и других приматов. Позже ученые обнаружили, что гены HERV активны в пораженных тканях, например, опухолях. Однако долгое время оставалось загадкой, как они ведут себя в здоровой ткани.

В ходе исследования Берн с коллегами сосредоточились на исследовании одной группы HERV — HML-2. Она является самой последней активной их всех эндогенных ретровирусов человека и вымерла менее 5 миллионов лет назад. Ученые изучили более 14 тысяч донорских образцов тканей со всего мира и обнаружили около 40 различных провирусов HML-2, которые все еще оставались активными. Исследователи также обнаружили, что в каждом образце ткани содержался материал хотя бы одного провируса, который все еще способен был производить вирусные белки.

Обнаружение тысячи фрагментов древних вирусов в геноме человека, которые все еще способны оставаться активными и даже производить белок, привлек внимание ученого сообщества. Исследователям потребуется больше анализов, однако уже сейчас понятно, что новые факты повлияют на лечение опухолей, а также подходы к лечению ряда других заболеваний. Также потребуется больше исследований, чтобы понять какую роль HERV играют в жизни человека.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде обнаружили древнюю ДНК возрастом около миллиона лет.