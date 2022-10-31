"Рабство" в мільйони років. Стародавній вірус становить 8% ДНК людини і, як і раніше, контролює нас

Учені виявили залишки стародавніх вірусних пандемій, вбудовані в наші геноми.

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Дослідники виявили, що сучасні люди є носіями залишків стародавніх вірусів, які збереглися в нашому геномі послідовністю вірусної ДНК. І, як показує нове дослідження, вони, як і раніше, активні в здорових людей, пише Inverse.

Ейдан Берн із колегами з Університету Тафтса зосередилися на вивченні геному людини. У ході досліджень вони виявили, що ендогенні ретровіруси людини (HERV) становлять близько 8% людського геному. Ці віруси були залишені в результаті інфекцій, від яких страждали предки приматів мільйони років тому — передбачається, що вони змогли стати частиною геному людини через те, як вони розмножуються.

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Дослідники виявили, що HERV діяли подібно до вірусу ВІЛ — вони вбудовували свій генетичний матеріал у геном господаря для реплікації. Однак зазвичай такий вірусний генетичний матеріал не передається з покоління в покоління, але деякі стародавні віруси все ж таки розвинули здатність інфікувати зародкові клітини, яйцеклітини та сперматозоїди — у результаті ці ретровіруси протягом мільйонів років впроваджувалися в геноми предків людини. Вчені припускають, що вони можуть впливати на нас і сьогодні.

У попередніх дослідженнях учені виявили, що гени HERV демонструють довгу історію безлічі пандемій, яким піддавалися наші предки під час еволюції. Про це свідчить те, що вони також закріпилися в геномах шимпанзе, горил та інших приматів. Пізніше вчені виявили, що гени HERV активні в уражених тканинах, наприклад пухлинах. Однак довгий час залишалося загадкою, як вони поводяться в здоровій тканині.

У ході дослідження Берн із колегами зосередилися на дослідженні однієї групи HERV — HML-2. Вона є найостаннішою активною з усіх ендогенних ретровірусів людини та вимерла менше 5 мільйонів років тому. Вчені вивчили понад 14 тисяч донорських зразків тканин із усього світу й виявили близько 40 різних провірусів HML-2, які досі залишалися активними. Дослідники також виявили, що в кожному зразку тканини містився матеріал хоча б одного провірусу, який усе ще здатний виробляти вірусні білки.

Виявлення тисячі фрагментів стародавніх вірусів у геномі людини, які все ще здатні залишатися активними та навіть виробляти білок, привернули увагу вченої спільноти. Дослідникам потрібно більше аналізів, проте вже зараз зрозуміло, що нові факти вплинуть на лікування пухлин, а також підходи до лікування інших захворювань. Також потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти яку роль HERV грають у житті людини.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді виявили давню ДНК віком близько мільйона років.