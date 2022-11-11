Стародавня інфекція поїдає кістки. Вчені виявили тисячолітній патоген, який ховається в нас

Дослідники виявили, що існує давня лінія туберкульозу, яка атакує наші кістки та знищує їх зсередини.

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Руйнування хребта, викликані туберкульозом, раніше було виявлено у єгипетських мумій віком близько 9 тисяч років. Вчені вважали, що у світі існує лише близько 2% випадків туберкульозу скелета. Однак нове дослідження показує, що ситуація складніша, пише Science Alert.

Все почалося в середині 2000-х років під час спалаху туберкульозу в Північній Кароліні. В епіцентрі зарази була людина, яка, як вважається, підхопила туберкульоз у В'єтнамі. Потім хвороба поширилася серед його колег — із 6 осіб, у яких інфекція вийшла за межі легень, у двох вона досягла кісток.

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За словами лікаря-інфекціоніста з Університету Дюка Джеймсона Стаута, це зовсім не відповідає теорії про 2% — це набагато більше. Вчений довгий час морочив собі голову, адже ймовірність того, що подібне могло статися випадково, була астрономічною. Все змінила випадкова зустріч із молекулярним генетиком з Університету Дюка Девідом Тобіном.

Відомо, що бактерії, що викликають туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), переміщаються по нашому організму, вторгаючись в імунні клітини, які поглинають патогени. Стаут і Тобін вирішили дослідити частину зразків спалаху незвичайного туберкульозу 2000-х років, щоб зрозуміти, що робить деякі види туберкульозу більш мобільними всередині нашого організму.

Під час дослідження вчені порівняли послідовність штаму, що спричинив спалах у Північній Кароліні, з 225 іншими штамами туберкульозу. Виявилося, що спалах у 2000-х був викликаний штамом першої лінії, який власне є однією з ранніх форм туберкульозу.

Вчені виявили, що ген, що кодує білок EsxM, був повністю присутній у штамі спалаху у Південній Кароліні, однак був усічений у більш "сучасних" штамах 2-4 лінії.

Більш раннє дослідження показало, що туберкульоз першої лінії пов'язаний з вищим показником патогену, що атакує скелет, ніж туберкульоз будь-якої іншої лінії. Під час досліджень вчені заразили рибок даніо двома штамами туберкульозу — повнорозмірним варіантом EsxM та усіченим. Виявилося, що повнорозмірні макрофаги були мобільнішими й швидше переміщалися до хвостового плавця, ніж усічені.

Після дослідники секвенували понад 3 тисячі різних штамів туберкульозу і виявили, що всі сучасні варіанти мають так званий "мовчазний" ген EsxM. Дослідники припускають, що ця мутація обмежила рух вірусу всередині організму людини, проте дала йому більшу концентровану здатність поширюватися повітрям через дихання.

Раніше Фокус писав про те, що древній вірус становить 8% ДНК людини й, як і раніше, контролює нас.