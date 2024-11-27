Прожити на 5 років довше, витративши 2 години: вчені дізналися про простий спосіб досягнення довголіття

У прагненні збільшити тривалість життя люди, часом, досягають самих меж наших можливостей. Однак учені стверджують, що простий і ефективний спосіб додати в запас кілька років буквально перебував у нас під носом весь цей час.

Недавнє дослідження вчених виявило значний вплив щоденної ходьби на тривалість життя. Такий звичайний і доступний метод фізичної активності виявився вкрай корисним для багатьох людей, оскільки така практика здатна продовжити життя на кілька років, не вимагаючи великих зусиль, пише Real Simple.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у British Journal of Sports Medicine, американці, старші за 40 років, які займаються фізичною активністю на високому рівні, можуть збільшити тривалість свого життя на 5,3 року. Примітно, що ті, хто належав до найменш активної категорії, могли б збільшити тривалість життя на 11 років, якби щодня приділяли додатково 111 хвилин ходьбі, заявили автори. Це підкреслює широкий потенціал ходьби не тільки як простої вправи, а й як виду діяльності, що подовжує життя, приносить як негайну, так і довгострокову користь здоров'ю.

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Дослідники зробили ці висновки на основі даних Національного дослідження здоров'я та харчування 2003-2006 років (NHANES), в якому аналізувався взаємозв'язок між фізичною активністю та тривалістю життя. Їхня робота показала, що люди з найнижчим рівнем активності мають найбільший приріст тривалості життя на годину ходьби, що становить 6,3 години життя на кожну додаткову годину ходьби. У дослідженні підкреслюється, що збільшення державних інвестицій у пропаганду фізичної активності та створення середовища, що сприяє активному способу життя, може сприяти здоровішому та довшому життю всього населення.

Щоб включити ходьбу в повсякденне життя, експерти радять використовувати повсякденні потреби, перетворюючи їх на можливості. Прогулянка мальовничим маршрутом, похід до магазину або звичайна прогулянка з домашньою твариною можуть без зусиль збільшити кількість щоденних кроків. Такий зсув у свідомості може перетворити прогулянку із запланованого завдання на спонтанне, приємне і легке заняття. Для тих, хто шукає мотивацію, супутня розвага може поліпшити враження від прогулянки. Прослуховування подкастів або захопливих аудіокниг може зробити тривалі прогулянки більш привабливими та менш монотонними.

Такий підхід допомагає людям, які займаються ходьбою, зберігати інтерес і мотивацію, що робить ходьбу легшою звичкою в довгостроковій перспективі, вважає автор дослідження, професор громадської охорони здоров'я в Університеті Гріффіта, Леннерт Веерман. Включення цього простого виду діяльності в повсякденне життя доступне більшості людей, незалежно від рівня їхньої фізичної підготовки.

Оскільки ходьба часто не вимагає спеціального обладнання або підготовки, вона є однією з найбільш інклюзивних форм фізичних вправ. Крім того, дослідження засвідчили, що ходьба не тільки подовжує життя, а й зміцнює психічне здоров'я, знімає стрес і покращує серцево-судинну форму, що робить її оптимальним вибором для поліпшення загального самопочуття.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.