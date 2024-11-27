Прожить на 5 лет дольше, потратив 2 часа: ученые узнали о простом способе достижения долголетия

В стремлении увеличить продолжительность жизни люди, порой, достигают самих границ наших возможностей. Однако ученые утверждают, что простой и эффективный способ добавить в запас несколько лет буквально находился у нас под носом все это время.

Недавнее исследование ученых выявило значительное влияние ежедневной ходьбы на продолжительность жизни. Такой обычный и доступный метод физической активности оказался крайне полезен многим людям, так как такая практика способна продлить жизнь на несколько лет, не требуя больших усилий, пишет Real Simple.

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Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Sports Medicine, американцы старше 40 лет, которые занимаются физической активностью на высоком уровне, могут увеличить продолжительность своей жизни на 5,3 года. Примечательно, что те, кто относился к наименее активной категории, могли бы увеличить продолжительность жизни на 11 лет, если бы ежедневно уделяли дополнительно 111 минут ходьбе, заявили авторы. Это подчеркивает широкий потенциал ходьбы не только как простого упражнения, но и как вида деятельности, продлевающего жизнь, приносящего как немедленную, так и долгосрочную пользу здоровью.

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Исследователи сделали эти выводы на основе данных Национального исследования здоровья и питания 2003-2006 годов (NHANES), в котором анализировалась взаимосвязь между физической активностью и продолжительностью жизни. Их работа показала, что люди с самым низким уровнем активности имеют наибольший прирост продолжительности жизни на час ходьбы, что составляет 6,3 часа жизни на каждый дополнительный час ходьбы. В исследовании подчеркивается, что увеличение государственных инвестиций в пропаганду физической активности и создание среды, способствующей активному образу жизни, может способствовать более здоровой и долгой жизни всего населения.

Чтобы включить ходьбу в повседневную жизнь, эксперты советуют использовать повседневные потребности, превращая их в возможности. Прогулка по живописному маршруту, поход в магазин или обычная прогулка с домашним животным могут без труда увеличить количество ежедневных шагов. Такой сдвиг в сознании может превратить прогулку из запланированной задачи в спонтанное, приятное и легкое занятие. Для тех, кто ищет мотивацию, сопутствующее развлечение может улучшить впечатления от прогулки. Прослушивание подкастов или увлекательных аудиокниг может сделать длительные прогулки более привлекательными и менее монотонными.

Такой подход помогает людям, занимающимся ходьбой, сохранять интерес и мотивацию, что делает ходьбу более легкой привычкой в долгосрочной перспективе, считает автор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Гриффита, Леннерт Веерман. Включение этого простого вида деятельности в повседневную жизнь доступно большинству людей, независимо от уровня их физической подготовки.

Поскольку ходьба зачастую не требует специального оборудования или подготовки, она является одной из наиболее инклюзивных форм физических упражнений. Кроме того, исследования показали, что ходьба не только продлевает жизнь, но и укрепляет психическое здоровье, снимает стресс и улучшает сердечно-сосудистую форму, что делает ее оптимальным выбором для улучшения общего самочувствия.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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