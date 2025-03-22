Актриса "зажгла" в проходе самолета в пижаме и маске, пока муж смотрел в телефон (видео)

Барбара де Региль решила использовать салон самолета в качестве спортзала. Хотя пассажиры не возражали, видео вызвало оживленную дискуссию в соцсетях.

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Мексиканская актриса и фитнес-блогер Барбара де Региль стала героиней обсуждений в интернете после того, как опубликовала видео своей тренировки прямо в проходе самолета во время длительного перелета. Об этой истории вспоминает издание Lad Bible.

В ноябре прошлого года звезда мыльных опер поделилась с подписчиками в Instagram кадрами, на которых она в пижаме и маске для сна выполняет упражнения в салоне самолета. По ее словам, после почти 35 часов в пути она почувствовала себя "сумасшедшей" и решила взбодриться комплексом "бодипамп", включающим бег на месте и прыжки с приседаниями.

Хотя пассажиры, похоже, не возражали, видео вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Одни осудили актрису за использование прохода в самолете в качестве спортзала, другие поддержали ее стремление оставаться активной в условиях длительного перелета.

Актриса выполняла упражнения в пижаме и с маской на глазах Фото: tmz

Некоторые пользователи иронично окрестили де Региль "смешной дамой" и выразили сомнения в уместности подобных тренировок на борту. Один комментатор предположил, что после такой активности актриса могла "пахнуть не лучшим образом", ведь в самолете нет душа.

В то же время многие встали на ее защиту, отметив, что при длительных перелетах важно сохранять подвижность, чтобы избежать проблем со здоровьем, включая тромбоз глубоких вен — состояние, при котором в ногах могут образовываться опасные сгустки крови.

Сама Барбара прокомментировала ситуацию с юмором: "Эти движения, которые вы видите, ха-ха-ха, нужны для того, чтобы избежать тромбоза. И, честно говоря, я не могу так долго сидеть. Думаю, больше мешает тот, кто храпит, чем тот, кто двигается".

Издание отмечает, что медики напоминают, что при длительных перелетах действительно рекомендуется делать хотя бы легкую разминку, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск тромбозов.

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