Актриса "запалила" в проході літака в піжамі та масці, поки чоловік дивився в телефон (відео)

Барбара де Регіль вирішила використати салон літака як спортзал. Хоча пасажири не заперечували, відео викликало жваву дискусію в соцмережах.

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Мексиканська акторка та фітнес-блогерка Барбара де Регіль стала героїнею обговорень в інтернеті після того, як опублікувала відео свого тренування просто в проході літака під час тривалого перельоту. Про цю історію згадує видання Lad Bible.

У листопаді минулого року зірка мильних опер поділилася з підписниками в Instagram кадрами, на яких вона в піжамі та масці для сну виконує вправи в салоні літака. За її словами, після майже 35 годин у дорозі вона відчула себе "божевільною" і вирішила підбадьоритися комплексом "бодіпамп", що містить біг на місці та стрибки з присіданнями.

Хоча пасажири, видно, не заперечували, відео викликало жваву дискусію в соцмережах. Одні засудили актрису за використання проходу в літаку як спортзалу, інші підтримали її прагнення залишатися активною в умовах тривалого перельоту.

Актриса виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах Фото: tmz

Деякі користувачі іронічно охрестили де Регіль "смішною пані" і висловили сумніви щодо доречності подібних тренувань на борту. Один коментатор припустив, що після такої активності акторка могла "пахнути не найкращим чином", адже в літаку немає душу.

Водночас багато хто став на її захист, зазначивши, що під час тривалих перельотів важливо зберігати рухливість, щоб уникнути проблем зі здоров'ям, включно з тромбозом глибоких вен — станом, за якого в ногах можуть утворюватися небезпечні згустки крові.

Сама Барбара прокоментувала ситуацію з гумором: "Ці рухи, які ви бачите, ха-ха-ха, потрібні для того, щоб уникнути тромбозу. І, чесно кажучи, я не можу так довго сидіти. Думаю, більше заважає той, хто хропе, ніж той, хто рухається".

Видання зазначає, що медики нагадують, що під час тривалих перельотів справді рекомендується робити хоча б легку розминку, щоб поліпшити кровообіг і знизити ризик тромбозів.

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