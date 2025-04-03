У Земли есть собственная "червоточина меж двумя галактиками": противоречит всем законам

Исследователи обнаружили реки, которые являются гидрологическим эквивалентом "червоточины между двумя галактиками". На первый взгляд эти реки кажутся такими, что противоречат всем правилам гидрологии.

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Об этом пишет IFLScience.

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Земные реки берут начало в горах, сливаются с другими потоками по мере спуска, а затем впадают в открытый океан или озеро. Но не всегда. В новом исследовании ученые рассмотрели девять рек и озер, которые на первый взгляд нарушают все общепринятые правила гидрологии. Среди этих рек:

Касикьяре (Венесуэла);

Арройо Партидо (Аргентина);

река Вайамбо (Суринам);

река Атчафалайя (США);

ручей Норт-Ту-Оушен (США);

ручей Дивайд (Канада);

Панч-боул Комитета (Канада);

река Эчимамиш (Канада);

озеро Волластон (Канада).

Все рассмотренные водоемы имеют бифуркации, возникающие, когда река разделяется на два или более русла, которые могут впадать в разные водосборные бассейны. Любопытно, что в отличие от типичных разветвлений, эти девять водоемов на самом деле не возвращаются к основному водному пути после разветвления — они довольно часто текут в двух направлениях.

Например, река Эчимамиш, что в переводе с языка коренных народов означает "вода, текущая в двух направлениях", расположена в канадской глуши и, по мнению ученых, является одним из примеров гидрологических странностей. Исследователи описали это разветвление реки как одно из самых непонятных, загадочных и уникальных.

По словам ученых, река Эчимамиш служит естественным связующим звеном между рекой Хейс и рекой Нельсон, создавая редкий пример разветвления. Известно, что медленное и извилистое течение реки обусловлено равнинной местностью региона, а также многочисленными плотинами, сооруженными бобрами. Исторические свидетельства предполагают, что река может течь наружу от своего центра в обоих направлениях, что усиливает постоянную неопределенность относительно ее истинного русла.

Еще одним примером гидрологической странности является река Касикьяре в Южной Америке — судоходный путь, соединяющий бассейны Ориноко и Амазонки. По мнению ученых, эта река, по сути, является "гидрологическим эквивалентом червоточины между двумя галактиками".

Наблюдения показывают, что Касикьяре неожиданно ответвляется от реки Ориноко, извиваясь через равнинный тропический лес, прежде чем слиться с Рио-Негро и в конечном итоге впасть в Амазонку. Не менее захватывающим является то, что эта огромная река течет по чрезвычайно пологому склону, но все же несет весьма незначительный объем воды.

Авторы исследования полагают, что столь странное поведение реки является результатом неполного захвата реки, когда одна река медленно отводит поток другой. Впрочем, ученые признают, что им все еще не удалось раскрыть все секреты этой уникальной речной системы.

Еще одним примером является река Вайамбо, которая может течь как на восток, так и на запад, в зависимости от того, сколько осадков попало в воду. В целом, исследователи приходят к выводу, что, хотя эти реки имеют определенные общие характеристики, которые бросают вызов традиционной гидрологии, они остаются очень разнообразными и отличными друг от друга.

Ранее Фокус писал о том, почему на реке Амазонке нет ни единого моста: ученые назвали главную причину.