Почему на реке Амазонке нет ни единого моста: ученые назвали главную причину

Протяжность реки составляет не менее 6 400 километров, но ее на самом деле не пересекает ни один мост.

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Учитывая устойчивую тенденцию человечества изменять природные ландшафты и пересекать, казалось бы, невозможное, кажется весьма любопытным, что люди не возвели ни единого моста через самую большую реку по длине на Земле — Амазонку. Но почему это так? Ученые назвали причину, пишет IFLScience.

Известно, что река Амазонка извивается по меньшей мере на 6 400 километров, но официально ее не пересекает ни один мост. Одна из главных причин — отсутствие спроса на переправы через Амазонку. Глубокие тропические леса мало населены, с относительно небольшим количеством инфраструктуры и дорог, что делает мосты ненужными, в отличие от оживленных переправ через Темзу в Лондоне.

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По словам заведующего кафедрой строительной инженерии в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе Вальтера Кауфманна, по большей части в мосте через Амазонку попросту нет достаточно острой необходимости. Впрочем, эксперт признает, что также существуют технические и логистические трудности.

Ученые отмечают, что строительство инфраструктуры в густом тропическом лесу несомненно сложно, а потому в Амазонии в целом очень мало крупных поселений людей. Почва здесь мягкая и непредсказуемая, а любый сооружения, возведенные людьми, могут легко быть поглощены неумолимой растительностью тропического леса и суровыми условиями, например, сильными ливнями.

В результате любая попытка возвести мост, если она не будет досконально спланирована, скорее всего, закончится разрушением фундамента и затвердением неумолимой зелени. Исследователи обнаружили, что Амазонка на самом деле усеяна давно потерянными останками человеческих поселений. Новые технологии визуализации раскрывают что, вероятно, существует более 10 000 доколумбовых археологических памятников, скрытых по всему бассейну Амазонки. Ученые обнаружили, что эти сооружения были затоплены, поглощены растительностью и погребены.

В начале 1970-х годов через нетронутую часть тропических лесов Амазонки от Манауса до Порту-Велью было построено шоссе BR-319, представляющее собой 870-километровую дорогу. Увы, в конечном итоге было заброшено к 1988 году, потому что его было невыгодно содержать и требовало постоянного ремонта из-за быстрого износа.

Не секрет, что Амазонка — невероятно богатый и уникальный улей биоразнообразия и человеческой культуры, который уже находится под огромным давлением лесозаготовок и добычи полезных ископаемых. В результате некоторые эксперты считают, что через Амазонку и вовсе не следует возводить мосты. Предполагается, что строительство дорог, автомагистралей и мостов может лишь усугубить ситуацию и расширить зону эксплуатации Амазонии.

Исследования показали, что подавляющее большинство, около 95%, вырубки лесов происходит в пределах 5,5 километров от дороги, поскольку она обеспечивает доступ лесозаготовителям, транспортным средствам и тяжелой технике.

В 2022 году ученые провели исследование с использованием искусственного интеллекта и определили количество сельских дорог в бразильской Амазонии. Далее ученые использовали эту карту, чтобы увидеть результаты, как новые дороги влияют на вырубку лесов, лесные пожары и фрагментацию ландшафта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что почти 40% "зеленых легких" Земли пострадали в Амазонке.