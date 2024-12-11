Чому на річці Амазонці немає жодного мосту: вчені назвали головну причину

Протяжність річки становить щонайменше 6 400 кілометрів, але її насправді не перетинає жоден міст.

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З огляду на стійку тенденцію людства змінювати природні ландшафти й перетинати, здавалося б, неможливе, видається вельми цікавим, що люди не звели жодного мосту через найбільшу річку за довжиною на Землі — Амазонку. Але чому це так? Вчені назвали причину, пише IFLScience.

Відомо, що річка Амазонка звивається щонайменше на 6 400 кілометрів, але офіційно її не перетинає жоден міст. Одна з головних причин — відсутність попиту на переправи через Амазонку. Глибокі тропічні ліси мало населені, з відносно невеликою кількістю інфраструктури та доріг, що робить мости непотрібними, на відміну від жвавих переправ через Темзу в Лондоні.

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За словами завідувача кафедри будівельної інженерії у Швейцарському федеральному технологічному інституті в Цюриху Вальтера Кауфманна, здебільшого в мосту через Амазонку просто немає досить гострої потреби. Втім, експерт визнає, що також існують технічні та логістичні труднощі.

Науковці зазначають, що будівництво інфраструктури в густому тропічному лісі безсумнівно складне, а тому в Амазонії загалом дуже мало великих поселень людей. Ґрунт тут м'який і непередбачуваний, а будь-які споруди, зведені людьми, можуть легко бути поглинені невблаганною рослинністю тропічного лісу та суворими умовами, наприклад, сильними зливами.

У результаті будь-яка спроба звести міст, якщо вона не буде досконально спланована, найімовірніше, закінчиться руйнуванням фундаменту і затвердінням невблаганної зелені. Дослідники виявили, що Амазонка насправді всіяна давно втраченими рештками людських поселень. Нові технології візуалізації розкривають що, ймовірно, існує понад 10 000 доколумбових археологічних пам'яток, прихованих по всьому басейну Амазонки. Вчені виявили, що ці споруди були затоплені, поглинені рослинністю і поховані.

На початку 1970-х років через незайману частину тропічних лісів Амазонки від Манауса до Порту-Велью було побудовано шосе BR-319, що являє собою 870-кілометрову дорогу. На жаль, в кінцевому підсумку його закинули до 1988 року, тому що його було невигідно утримувати й воно вимагало постійного ремонту через швидкий знос.

Не секрет, що Амазонка — неймовірно багатий і унікальний вулик біорізноманіття та людської культури, який уже перебуває під величезним тиском лісозаготівель і видобутку корисних копалин. У результаті деякі експерти вважають, що через Амазонку і зовсім не слід зводити мости. Передбачається, що будівництво доріг, автомагістралей і мостів може лише погіршити ситуацію і розширити зону експлуатації Амазонії.

Дослідження показали, що переважна більшість, близько 95%, вирубки лісів відбувається в межах 5,5 кілометрів від дороги, оскільки вона забезпечує доступ лісозаготівельникам, транспортним засобам і важкій техніці.

У 2022 році вчені провели дослідження з використанням штучного інтелекту та визначили кількість сільських доріг у бразильській Амазонії. Далі вчені використовували цю карту, щоб побачити результати, як нові дороги впливають на вирубку лісів, лісові пожежі та фрагментацію ландшафту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що майже 40% "зелених легенів" Землі постраждали в Амазонці.