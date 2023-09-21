Феномен амазонского чернозема: ученые узнали, как в лесах Амазонки появилась такая плодородная почва

В тропических лесах Амазонки найдены участки сверхплодородного чернозема. Этот феномен десятилетиями ставил археологов в тупик. Однако недавние исследования предлагают объяснение.

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Недавно археологи подробнее исследовали черные земли Амазонки. Тейлор Перрон, автор исследования, объясняет: "Если вы хотите иметь большие поселения, вам нужна база питания. Но питательные вещества из почвы в Амазонке сильно вымываются, и она, естественно, бедна для выращивания большинства культур", пишет IFLScience.

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В противоположность этому, чернозем богат элементами, такими как углерод, фосфор и калий. Эта настоящая сокровищница позволила древним обществам выращивать сельскохозяйственные культуры на территориях, которые до сих пор считались бесплодными и непродуктивными.

Научные разногласия ведутся вокруг происхождения чернозема, колеблясь между целенаправленным выращиванием и непреднамеренными побочными продуктами сельскохозяйственных практик. Чтобы проникнуть в суть этого вопроса, исследователи отправились на территорию коренного населения Куйкуро в бразильской Амазонии, где участки чернозема присутствуют как в современных деревнях, так и на древних местах.

В современном поселении коренных жителей Куйкуро II, по наблюдениям, местные жители накапливали большое количество богатых питательными веществами органических отходов, полученных от рыболовства и земледелия, в специально отведенных для этого местах. Со временем эти кучи превращаются в компост, что является питательной средой для прихотливых культур, которые в противном случае изнемогали бы в амазонской почве.

Морган Шмидт, соавтор исследования, рассказал: "Мы видели действия, которые они предпринимали, чтобы модифицировать почву и увеличить содержание элементов, такие как рассыпание пепла на земле или рассыпание древесного угля вокруг основания дерева, что, очевидно, было преднамеренным". Коренные жители рассказали исследователям о своих способах обработки земли, называя чернозем "игепе".

Чтобы выяснить, использовали ли эти практики в древности, исследовательская группа сравнила темную землю из Куйкуро II с образцами из близлежащих археологических памятников, в частности из предков деревень Куйкуро, самой старой из которых примерно 5 000 лет.

Результаты показали, что пространственное распределение чернозема в древних поселениях совпадало с современным, причем наибольшая концентрация плодородной почвы была в центре села. Кроме того, древний и современный чернозем демонстрировал схожий состав: оба проявляли десятикратное обогащение фосфором, калием, кальцием, магнием, марганцем и цинком.

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Эти элементы, как пояснил Шмидт, играют ключевую роль в уменьшении токсичности алюминия в почве, что является проблемой в Амазонии. Их присутствие делает почву лучше для роста растений.

На основе этих наблюдений ученые сделали вывод: Тысячелетиями коренные жители создавали чернозем, выращивая щедрые урожаи в условиях неблагоприятной почвы.

Значение чернозема выходит за пределы плодородия. Он выступает как огромное хранилище углерода: например, в древнем поселении Секу 4 500 тонн углерода остаются заключенными в черноземе.

"Древние жители Амазонки вкладывали много углерода в почву, и многое из этого все еще там, — сказал автор исследования Сэмюэл Голдберг, — Это именно то, чего мы хотим в отношении смягчения последствий изменения климата".

"Возможно, мы могли бы адаптировать некоторые из их местных стратегий в большем масштабе, чтобы заблокировать углерод в почве так, что он будет оставаться там надолго", — предлагает он.

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