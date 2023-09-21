Феномен амазонського чорнозему: вчені дізналися, як у лісах Амазонки з'явився такий родючий ґрунт

У тропічних лісах Амазонки знайдені ділянки надродючого чорнозему. Цей феномен десятиліттями ставив археологів у глухий кут. Однак нещодавні дослідження пропонують пояснення.

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Нещодавно археологи детальніше дослідили чорні землі Амазонки. Тейлор Перрон, автор дослідження, пояснює: "Якщо ви хочете мати великі поселення, вам потрібна база харчування. Але поживні речовини з ґрунту в Амазонці сильно вимиваються, і він, природно, бідний для вирощування більшості культур", пише IFLScience.

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На противагу цьому, чорнозем багатий на елементи, такі як вуглець, фосфор і калій. Ця справжня скарбниця дозволила стародавнім суспільствам вирощувати сільськогосподарські культури на територіях, які досі вважалися безплідними і непродуктивними.

Наукові розбіжності точаться навколо походження чорнозему, коливаючись між цілеспрямованим вирощуванням і ненавмисними побічними продуктами сільськогосподарських практик. Щоб проникнути в суть цього питання, дослідники вирушили на територію корінного населення Куйкуро в бразильській Амазонії, де ділянки чорнозему присутні як у сучасних селах, так і на стародавніх місцях.

У сучасному поселенні корінних жителів Куйкуро II, за спостереженнями, місцеві жителі накопичували велику кількість багатих на поживні речовини органічних відходів, отриманих від рибальства та землеробства, у спеціально відведених для цього місцях. З часом ці купи перетворюються на компост, який є живильним середовищем для вибагливих культур, які в іншому випадку знемагали б в амазонському ґрунті.

Морган Шмідт, співавтор дослідження, розповів: "Ми бачили дії, які вони робили, щоб модифікувати ґрунт і збільшити вміст елементів, як-от розсипання попелу на землі або розсипання деревного вугілля навколо основи дерева, що, очевидно, було навмисним". Корінні жителі розповіли дослідникам про свої способи обробки землі, називаючи чорнозем "ігепе".

Щоб з'ясувати, чи використовували ці практики в давнину, дослідницька група порівняла темну землю з Куйкуро II зі зразками з прилеглих археологічних пам'яток, зокрема з предківських сіл Куйкуро, найстарішому з яких приблизно 5 000 років.

Результати показали, що просторовий розподіл чорнозему в стародавніх поселеннях збігався з сучасним, причому найбільша концентрація родючого ґрунту була в центрі села. Крім того, давній і сучасний чорнозем демонстрував схожий склад: обидва виявляли десятикратне збагачення фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, марганцем і цинком.

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Ці елементи, як пояснив Шмідт, відіграють ключову роль у зменшенні токсичності алюмінію в ґрунті, що є проблемою в Амазонії. Їхня присутність робить ґрунт кращим для росту рослин.

На основі цих спостережень вчені зробили висновок: Тисячоліттями корінні жителі створювали чорнозем, вирощуючи щедрі врожаї в умовах несприятливого ґрунту.

Значення чорнозему виходить за межі родючості. Він виступає як величезне сховище вуглецю: наприклад, у стародавньому поселенні Секу 4 500 тонн вуглецю залишаються ув'язненими в чорноземі.

"Стародавні жителі Амазонки вкладали багато вуглецю в ґрунт, і багато з цього все ще там, — сказав автор дослідження Семюел Голдберг. — Це саме те, чого ми хочемо щодо пом’якшення наслідків зміни клімату".

"Можливо, ми могли б адаптувати деякі з їхніх місцевих стратегій у більшому масштабі, щоб заблокувати вуглець у ґрунті так, що він залишатиметься там надовго", — пропонує він.

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