Плохая идея властей США: как американцы спасли Большой каньон в 60-х годах

На протяжении более чем столетия перенаправление стока реки Колорадо для сельскохозяйственных нужд на юго-востоке США было сложным и спорным вопросом.

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В 1960-х годах западные политики и федеральные бюрократы начали разрабатывать то, что впоследствии стало Проектом Центральной Аризоны — колоссальным начинанием, призванным направить воду из реки Колорадо в центральную и южную Аризону, чтобы создать водохранилище, пишет Big Think.

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Чтобы удовлетворить значительные потребности в электроэнергии, предусмотрели строительство двух гидроэлектростанций в Большом каньоне. Стоит отметить, что выбранные места расположения плотин выходили за пределы заповедной части каньона, однако водохранилище, созданное одной из этих плотин, затопило бы значительную часть Национального парка Большой каньон.

Сначала дебаты вокруг этого предложения в основном разворачивались вокруг разногласий между западными политиками, в частности, энергичной кампании калифорнийских конгрессменов, направленной на сохранение доли их штата в распределении воды реки Колорадо. Впоследствии в борьбу вступили Сьерра-Клуб и другие защитники окружающей среды, которые горячо призывали политиков и общественность сохранить природное величие каньона.

К 1966 году эта проблема привлекла внимание всей страны, о ней писали такие издания, как "Ридерз Дайджест" и журнал "Лайф", впервые познакомив многих граждан с идеей сохранения природных чудес.

По словам Пирсона, "движение за спасение Большого каньона от затопления стало напоминать национальный референдум по сохранению природы", а на Капитолийский холм поступал непрерывный поток корреспонденции, подавляющее большинство которой выступало против строительства дамбы.

Для некоторых в федеральном правительстве такое развитие событий оказалось неожиданным. До того, как вспыхнул этот спор, Министерство внутренних дел и связанные с ним ведомства в течение шестидесяти лет реализовывали масштабные строительные проекты, которые способствовали орошению засушливого западного пространства.

В этот период мало кто из политиков был в оппозиции, а большинство граждан в целом поддерживали ее. Пирсон отмечает, что эта ситуация претерпела разительную трансформацию: "Теперь оно столкнулось со все большей оппозицией не только со стороны горстки экологических экстремистов, но и со стороны обычных американцев".

Репутация департамента изменилась с героического государственного учреждения, вдохнувшего жизнь и процветание в пересохшую пустыню, на репутацию злодея, готового осквернить природные чудеса страны в пользу нескольких избранных особых интересов.

В ложной попытке чиновники обратились в Налоговую службу с просьбой тщательно проверить статус Сьерра-Клуба, освобожденного от уплаты налогов из-за его деятельности в сфере влияния на законотворчество. Эта попытка привела к невероятным последствиям: национальные газеты осветили это дело как грубое нападение влиятельных бюрократов на скромную и идеалистическую организацию.

В результате общественная осведомленность о дилемме сохранения Большого каньона резко возросла, и Сьерра-Клуб засыпали пожертвованиями, которые они использовали для дальнейшего усиления своего дела.

В конце концов, в 1968 году проект реализовали, но не благодаря предложенным дамбам, а угольной электростанции. Большой каньон сохранен.

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