"Перший вихід в історії": Еліна Світоліна вивела Україну у фінал престижного тенісного Кубка
Україна завдяки перемозі Еліни Світоліної над тенісисткою зі Швейцарії Жіль Тайхманн вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.
Про це пише "Суспільне спорт".
Після другого змагального дня жіноча збірна України з тенісу очолювала таблицю групи Біллі Джин Кінг, оскільки у трьох матчах обіграла Польщу, не програвши жодного сету.
У завершальний змагальний день Україна грала проти Швейцарії, а для виходу у фінал українкам було достатньо виграти один сет у швейцарок.
Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла: Марта Костюк у двох сетах поступилася Селін Наеф.
Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна взяла першу партію у грі з Жіль Тайхманн (6:4), а також перемогла у другому сеті — 6:2.
Таким чином, Україна гарантовано буде вище за Польщу та Швейцарію у таблиці групи Кубка Біллі Джин Кінг. Навіть якщо всі наступні матчі (та партії) українки програють швейцаркам, співвідношення сетів у них буде кращим.
"Для України це перший в історії вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зазнавали поразок", — зазначили журналісти.
Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї.
Кубок Біллі Джин Кінг — найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Проводяться Міжнародною федерацією тенісу та є аналогом чоловічого кубка Девіса.
Нагадаємо, 7 квітня Еліна Світоліна презентувала артінсталяцію та поділилася своєю історією успіху.
У січні Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу Australian Open.