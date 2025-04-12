"Перший вихід в історії": Еліна Світоліна вивела Україну у фінал престижного тенісного Кубка

Україна завдяки перемозі Еліни Світоліної над тенісисткою зі Швейцарії Жіль Тайхманн вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

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Про це пише "Суспільне спорт".

Після другого змагального дня жіноча збірна України з тенісу очолювала таблицю групи Біллі Джин Кінг, оскільки у трьох матчах обіграла Польщу, не програвши жодного сету.

У завершальний змагальний день Україна грала проти Швейцарії, а для виходу у фінал українкам було достатньо виграти один сет у швейцарок.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла: Марта Костюк у двох сетах поступилася Селін Наеф.

Проте вже у наступному поєдинку Еліна Світоліна взяла першу партію у грі з Жіль Тайхманн (6:4), а також перемогла у другому сеті — 6:2.

Таким чином, Україна гарантовано буде вище за Польщу та Швейцарію у таблиці групи Кубка Біллі Джин Кінг. Навіть якщо всі наступні матчі (та партії) українки програють швейцаркам, співвідношення сетів у них буде кращим.

"Для України це перший в історії вихід у фінал Кубка Біллі Джин Кінг після ребрендингу турніру. У попередні три роки українки намагалися подолати кваліфікаційний раунд, однак щоразу зазнавали поразок", — зазначили журналісти.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї.

Кубок Біллі Джин Кінг — найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Проводяться Міжнародною федерацією тенісу та є аналогом чоловічого кубка Девіса.

Нагадаємо, 7 квітня Еліна Світоліна презентувала артінсталяцію та поділилася своєю історією успіху.

У січні Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу Australian Open.