Еліна Світоліна презентувала арт-інсталяцію та поділилася своєю історією успіху

Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у створенні арт-інсталяції Game.Set.Star та розповіла про свій шлях до успіху, подолання бар’єрів та силу підтримки.

Related video

Зіркова тенісистка стала гостею дискусії "Бути першою: жіноче лідерство у спорті та бізнесі", на якій вдалося побувати і Фокусу.

Інсталяцію Game.Set.Star створено в рамках міжнародної ініціативи She's Mercedes. Разом із гостями заходу Еліна Світоліна виклала логотип Mercedes-Benz із тенісних м’ячів — це символізує поєднання спорту, мистецтва та командної роботи.

Під час дискусії Еліна Світоліна поділилася історією свого успіху і розповіла, як проста українська дівчинка стала зіркою спорту світової величини. Вона почала займатися тенісом у віці чотирьох років і, звісно, спочатку навіть не мріяла представляти країну на такому високому рівні.

Звичайно ж, успіх не був миттєвим – батьки Еліни казали, що необхідно проходити всі кроки, ставити задачі, долати їх, щоб вони завжди штовхали вперед. Зіркова тенісистка визнає, що є максималісткою — завжди аналізує свої недоліки й намагається покращити себе.

"Для мене "бути першою" — це не лише про титули чи рейтинги, — підкреслила Еліна Світоліна. – Це про сміливість йти вперед, навіть коли перед тобою ще ніхто цього не робив. Це про готовність долати бар’єри, брати на себе відповідальність і залишати після себе щось більше, ніж просто перемоги".

Важливо

Найзнаменитіша дівчина у світі: на честь кого назвали "Мерседес"

Прикладами для наслідування для Еліни Світоліної стали бельгійські тенісистки — це Жустін Енен, з якою вона мала змогу попрацювати разом, та Кім Клейстерс, яка після народження дитини не просто повернулася у великий спорт і, а й виграла турнір Grand Slam. Для неї це справжні тенісні ікони, які доводять, що повернення на високий рівень цілком можливе.

Зараз уже сама Еліна є рольовою моделлю для інших дівчат. Їй часто пишуть, дякують за мотивацію і, звісно, це надихає її робити більше як на корті, так і поза ним.

На думку Еліни Світоліної, як у спорті, так і в жіночому лідерстві ключовими принципами є наполегливість, самовідданість і підтримка інших. Вона переконана, що справжнє лідерство полягає не лише в особистих досягненнях, а й у створенні можливостей для інших. Саме тому Еліна прагне ділитися своїм досвідом і надихати дівчат та жінок вірити в себе й змінювати правила гри.

Дівчатам та жінкам, які хочуть реалізувати себе та стати першими у своїх сферах, Еліна радить бути сміливими, ставити якомога вищі задачі та долати бар’єри, які зустрічаються на шляху до мрії. Водночас, важливо іноді брати трохи часу, аби відпочити та переосмислити якісь речі.

Зіркова спортсменка порекомендувала ставити завдання на рік, день, тиждень, які потім будуть рухати вперед. Вона зізнається, що і в неї бувають моменти, коли не хочеться йти на тренування, але ці мрії і задачі підштовхують йти далі.

Еліна Світоліна вважає, що спорт зробив її дисциплінованою і це завжди допомагатиме як у бізнесі, так і в житті навіть після завершення кар'єри. Вона впевнена, що навіть після завершення виступів на високому рівні залишиться пов'язаною зі спортом — популяризувати його, робити доступнішим для всіх. І безсумнівно продовжуватиме проєкти для дітей-тенісистів від фонду Svitolina Foundation.

Організатором заходу виступила компанія Автокапітал, офіційний дистриб’ютор Mercedes-Benz в Україні. Її керівник Валерій Анохін подякував Еліні Світоліній за надихаючу розмову та партнерство: "Еліно, для нас велика честь бути частиною Вашого успіху. Ви уособлюєте силу, відданість та прагнення до перемоги – риси, які поділяє і наш бренд. Ми пишаємося тим, що Mercedes-Benz в Україні – ваш надійний партнер на цьому шляху. Бажаємо вам подальших тріумфів і завжди комфортних подорожей у ритмі перемоги".

Раніше Фокус розповідав, що новий автопілот Mercedes дозволяє дивитися кіно під час їзди по автобану.