Элина Свитолина презентовала арт-инсталляцию и поделилась своей историей успеха

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в создании арт-инсталляции Game.Set.Star и рассказала о своем пути к успеху, преодолении барьеров и силе поддержки.

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Инсталляция Game.Set.Star создана в рамках международной инициативы She's Mercedes. Вместе с гостями мероприятия Элина Свитолина выложила логотип Mercedes-Benz из теннисных мячей — это символизирует сочетание спорта, искусства и командной работы.

Во время дискуссии Элина Свитолина поделилась историей своего успеха и рассказала, как простая украинская девочка стала звездой спорта мировой величины. Она начала заниматься теннисом в возрасте четырех лет и, конечно, сначала даже не мечтала представлять страну на таком высоком уровне.

Конечно же, успех не был мгновенным — родители Элины говорили, что необходимо проходить все шаги, ставить задачи, преодолевать их, чтобы они всегда толкали вперед. Звездная теннисистка признает, что является максималисткой — всегда анализирует свои недостатки и пытается улучшить себя.

"Для меня "быть первой" — это не только о титулах или рейтингах, — подчеркнула Элина Свитолина, — Это о смелости идти вперед, даже когда перед тобой еще никто этого не делал. Это о готовности преодолевать барьеры, брать на себя ответственность и оставлять после себя нечто большее, чем просто победы".

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Примерами для подражания для Элины Свитолиной стали бельгийские теннисистки — это Жустин Энен, с которой она имела возможность поработать вместе, и Ким Клейстерс, которая после рождения ребенка не просто вернулась в большой спорт, но и выиграла турнир Grand Slam. Для нее это настоящие теннисные иконы, которые доказывают, что возвращение на высокий уровень вполне возможно.

Сейчас уже сама Элина является ролевой моделью для других девушек. Ей часто пишут, благодарят за мотивацию и, конечно, это вдохновляет ее делать больше как на корте, так и вне его.

По мнению Элины Свитолиной, как в спорте, так и в женском лидерстве ключевыми принципами являются настойчивость, самоотверженность и поддержка других. Она убеждена, что настоящее лидерство заключается не только в личных достижениях, но и в создании возможностей для других. Именно поэтому Элина стремится делиться своим опытом и вдохновлять девушек и женщин верить в себя и менять правила игры.

Девушкам и женщинам, которые хотят реализовать себя и стать первыми в своих сферах, Элина советует быть смелыми, ставить как можно более высокие задачи и преодолевать барьеры, которые встречаются на пути к мечте. В то же время, важно иногда брать немного времени, чтобы отдохнуть и переосмыслить какие-то вещи.

Звездная спортсменка порекомендовала ставить задачи на год, день, неделю, которые потом будут двигать вперед. Она признается, что и у нее бывают моменты, когда не хочется идти на тренировку, но эти мечты и задачи подталкивают идти дальше.

Элина Свитолина считает, что спорт сделал ее дисциплинированной и это всегда будет помогать как в бизнесе, так и в жизни даже после завершения карьеры. Она уверена, что даже после завершения выступлений на высоком уровне останется связанной со спортом — популяризировать его, делать доступным для всех. И несомненно будет продолжать проекты для детей-теннисистов от фонда Svitolina Foundation.

Организатором мероприятия выступила компания Автокапитал, официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в Украине. Ее руководитель Валерий Анохин поблагодарил Элину Свитолину за вдохновляющий разговор и партнерство: "Элина, для нас большая честь быть частью Вашего успеха. Вы олицетворяете силу, преданность и стремление к победе — черты, которые разделяет и наш бренд. Мы гордимся тем, что Mercedes-Benz в Украине — ваш надежный партнер на этом пути. Желаем вам дальнейших триумфов и всегда комфортных путешествий в ритме победы".

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