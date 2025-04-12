"Первый выход в истории": Элина Свитолина вывела Украину в финал престижного теннисного Кубка

Украина благодаря победе Элины Свитолиной над теннисисткой из Швейцарии Жиль Тайхманн впервые в истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

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Об этом пишет "Суспільне спорт".

После второго соревновательного дня женская сборная Украины по теннису возглавляла таблицу группы Билли Джин Кинг, поскольку в трех матчах обыграла Польшу, не проиграв ни одного сета.

В завершающий соревновательный день Украина играла против Швейцарии, а для выхода в финал украинкам было достаточно выиграть один сет у швейцарок.

Первый матч противостояния со Швейцарией Украина проиграла: Марта Костюк в двух сетах уступила Селин Наеф.

Однако уже в следующем поединке Элина Свитолина взяла первую партию в игре с Жиль Тайхманн (6:4), а также победила во втором сете — 6:2.

Таким образом, Украина гарантированно будет выше Польши и Швейцарии в таблице группы Кубка Билли Джин Кинг. Даже если все последующие матчи (и партии) украинки проиграют швейцаркам, соотношение сетов у них будет лучше.

"Для Украины это первый в истории выход в финал Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира. В предыдущие три года украинки пытались преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз терпели поражения", — отметили журналисты.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится с 16 по 21 сентября в Китае.

Кубок Билли Джин Кинг — крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Проводятся Международной федерацией тенниса и являются аналогом мужского кубка Дэвиса.

Напомним, 7 апреля Элина Свитолина презентовала арт-инсталляцию и поделилась своей историей успеха.

В январе Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open.