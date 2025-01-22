Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Australian Open: теннисистка прокомментировала выступление

Украинка уступила американке Мэдисон Киз в трехсетовом поединке. Общая продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свое выступление на нынешнем Australian Open после поражения в четвертьфинале от американки Мэдисон Киз со счетом 1:2 по сетам. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Свитолина удачно стартовала в Мельбурне, одержав четыре победы, среди которых была и сенсационная победа над четвертой ракеткой мира Жасмин Паолини. Она претендовала на свой первый полуфинал на этом турнире, однако ее путь завершился в матче против 14-й ракетки мира.

Матч начался удачно для Элины. В первом сете она захватила инициативу, отыграв два брейкпойнта при счете 2:2 и сделав решающий брейк на подаче соперницы. Первый сет завершился победой украинки со счетом 6:3.

Однако в следующих двух партиях Мэдисон Киз смогла навязать свою игру. Элина проиграла 3:6 и 4:6.

Общая продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Благодаря этому результату украинка поднимется на 24-е место в рейтинге WTA.

В Instagram Элина прокомментировала свое выступление.

"Неплохо для первого турнира после возвращения. Продолжаем строить. Спасибо за поддержку", — написала теннисистка.

Фото: Скриншот

Свитолина в третий раз в карьере выбывает из Открытого чемпионата Австралии в четвертьфинале. Это ее четвертое поражение от Киз за шесть встреч.

Напомним, 20 января в 1/8 финала Australian Open Элина Свитолина одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.

8 июля 2024 года Элина Свитолина расплакалась после выхода в четвертьфинал Уимблдона. В тот день Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.