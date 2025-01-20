Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open после победы над россиянкой

Элина Свитолина продолжает успешное выступление на Australian Open 2025, одержав уверенную победу над Вероникой Кудерметовой в 1/8 финала. Украинка в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал этого турнира, где сыграет с американкой Мэдисон Киз.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает успешно выступать на Australian Open 2025, одержав четвёртую победу на турнире. В двух сетах она победила "нейтральную" теннисистку из России Веронику Кудерметову (№75 WTA), что позволило ей выйти в четвертьфинал соревнований. Свитолина стала единственной украинкой, которая продолжает борьбу в одиночном разряде на этом турнире. Такую информацию обнародовали на ютуб-канале Eurosport Tennis.

В предыдущем раунде Элина проявила волевой характер, обыграв итальянку Жасмин Паолини. Следующей соперницей украинки стала Кудерметова, с которой Свитолина встречалась в третий раз. В двух предыдущих встречах Свитолина проигрывала, в частности в последней, состоявшейся в Абу-Даби в 2021 году.

Как проходил матч Свитолина — Кудерметова?

Первый сет стал настоящим испытанием для Свитолиной: она проигрывала 1:4, однако смогла выиграть пять геймов подряд, одержав победу 6:4. При этом Свитолина реализовала лишь 7 виннеров против 12 у Кудерметовой, но уменьшила количество невынужденных ошибок (9 против 16 у соперницы).

Второй сет стал настоящим разгромом — Свитолина выиграла 6:1, проиграв единственный гейм на старте. Выиграв пять геймов подряд, украинка завершила матч за 1 час 20 минут.

Что означает победа Свитолиной?

Это уже третий четвертьфинал для Свитолиной на Australian Open (после 2018 и 2019 годов), что повторяет её личный рекорд на турнире. С момента возвращения в спорт после рождения ребенка она достигла четвертьфинала на трех турнирах "Большого шлема": Australian Open, Ролан Гаррос 2023 и Уимблдон-2023 и 2024.

Эта победа стала 29-й для Свитолиной на Australian Open, что соответствует ее лучшему результату на уровне всех турниров "Большого шлема".

Флешинтервью Свитолиной

"Прошло уже так много времени с момента последнего четвертьфинала, как будто вся жизнь, — сказала Свитолина после матча, — Произошло много важных событий: рождение ребёнка, операция. Поэтому я очень счастлива, что продолжаю выступать так хорошо на этом турнире. Наслаждаюсь каждым моментом".

На пути к полуфиналу

В четвертьфинале Свитолина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в 1/8 финала выбила шестую сеяную Елену Рыбакину из Казахстана.

Напомним, ранее мы писали, что Элина Свитолина вернулась в Украину и постреляла из гранатомета.

Кроме этого, Фокус писал, что Элина Свитолина показала редкий кадр двухлетней дочери.