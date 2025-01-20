Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Australian Open після перемоги над росіянкою

Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на Australian Open 2025, здобувши впевнену перемогу над Веронікою Кудерметовою в 1/8 фіналу. Українка втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу цього турніру, де зіграє з американкою Медісон Кіз.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на Australian Open 2025, здобувши четверту перемогу на турнірі. У двох сетах вона перемогла "нейтральну" тенісистку з Росії Вероніку Кудерметову (№75 WTA), що дозволило їй вийти в чвертьфінал змагань. Світоліна стала єдиною українкою, яка продовжує боротьбу в одиночному розряді на цьому турнірі. Таку інформацію оприлюднили на ютуб-каналі Eurosport Tennis.

У попередньому раунді Еліна виявила вольовий характер, обігравши італійку Жасмін Паоліні. Наступною суперницею українки стала Кудерметова, з якою Світоліна зустрічалася втретє. У двох попередніх зустрічах Світоліна програвала, зокрема в останній, що відбулася в Абу-Дабі у 2021 році.

Як проходив матч Світоліна — Кудерметова?

Перший сет став справжнім випробуванням для Світоліної: вона програвала 1:4, однак змогла виграти п'ять геймів поспіль, здобувши перемогу 6:4. При цьому Світоліна реалізувала лише 7 віннерів проти 12 у Кудерметової, але зменшила кількість невимушених помилок (9 проти 16 у суперниці).

Другий сет став справжнім розгромом — Світоліна виграла 6:1, програвши єдиний гейм на старті. Вигравши п'ять геймів поспіль, українка завершила матч за 1 годину 20 хвилин.

Що означає перемога Світоліної?

Це вже третій чвертьфінал для Світоліної на Australian Open (після 2018 і 2019 років), що повторює її особистий рекорд на турнірі. З моменту повернення у спорт після народження дитини вона досягла чвертьфіналу на трьох турнірах "Великого шолома": Australian Open, Ролан Гаррос 2023 та Вімблдон-2023 і 2024.

Ця перемога стала 29-ю для Світоліної на Australian Open, що відповідає її найкращому результату на рівні всіх турнірів "Великого шолома".

Флешінтерв'ю Світоліної

"Минуло вже так багато часу з моменту останнього чвертьфіналу, наче все життя, – сказала Світоліна після матчу. – Сталося багато важливих подій: народження дитини, операція. Тому я дуже щаслива, що продовжую виступати так добре на цьому турнірі. Насолоджуюся кожним моментом".

На шляху до півфіналу

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з американкою Медісон Кіз, яка в 1/8 фіналу вибила шосту сіяну Єлену Рибакіну з Казахстану.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Еліна Світоліна повернулась до України та постріляла із гранатомета.

Крім цього, Фокус писав, що Еліна Світоліна показала рідкісний кадр дворічної доньки.