Еліна Світоліна повернулась до України та постріляла із гранатомета

Відома тенісистка відвідала Харків, де зустрілась із українськими військовими.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка живе у Монако разом із своїм чоловіком та донькою, відвідала Харків, де зустрілася з українськими військовими. Знімками спортсменка поділилась у Instagram.

Еліна Світоліна у Харкові Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна зауважила, що Харків займає особливе місце у її серці.

"Місто, яке подарувало відчуття справжнього дому, коли у 12 років тут розпочалася моя професійна кар'єра. Місто, яке продовжує дарувати тепло та захист під час великої війни", — написала Еліна, опублікувавши знімки у військовій куртці. На фотографіях вона разом із бійцями вчиться стріляти із гранатомета та кулемета.

Еліна Світоліна у Харкові Фото: instagram.com/elisvitolina

"Якщо ви мене запитаєте, де я знаходжу мотивацію для боротьби на спортивних аренах? Це моя країна, мої люди, мій Харків і наші герої", — написала Світоліна.

Еліна Світоліна у Харкові Фото: instagram.com/elisvitolina

30-річна уродженка Одеси відвідала 13-ту бригаду НГУ "Хартія", якій фінансово допомагає уже досить тривалий час.

Нагадаємо, цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, дійшла до чвертьфіналу Wimbledon і до 1/8 фіналу Australian Open, US Open та Roland Garros. На Олімпіаді-2024 в Парижі вона зупинилася в 1/8 фіналу. Наразі Еліна посідає 23-тє місце в рейтингу WTA.

Еліна Світоліна вийшла на матч четвертого кола Вімблдону проти китаянки Ван Сіньюй з чорною стрічкою через масований обстріл України зранку 8 липня 2024. Та не змогла стримати сліз.