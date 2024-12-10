Элина Свитолина вернулась в Украину и постреляла из гранатомета

Известная теннисистка посетила Харьков, где встретилась с украинскими военными.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая живет в Монако вместе со своим мужем и дочерью, посетила Харьков, где встретилась с украинскими военными. Снимками спортсменка поделилась в Instagram.

Элина Свитолина в Харькове Фото: instagram.com/elisvitolina

Свитолина отметила, что Харьков занимает особое место в ее сердце.

"Город, который подарил ощущение настоящего дома, когда в 12 лет здесь началась моя профессиональная карьера. Город, который продолжает дарить тепло и защиту во время большой войны", — написала Элина, опубликовав снимки в военной куртке. На фотографиях она вместе с бойцами учится стрелять из гранатомета и пулемета.

Элина Свитолина в Харькове Фото: instagram.com/elisvitolina

"Если вы меня спросите, где я нахожу мотивацию для борьбы на спортивных аренах? Это моя страна, мои люди, мой Харьков и наши герои", — написала Свитолина.

Элина Свитолина в Харькове Фото: instagram.com/elisvitolina

30-летняя уроженка Одессы посетила 13-ю бригаду НГУ "Хартия", которой финансово помогает уже довольно длительное время.

Напомним, в этом году Свитолина сыграла в финале турнира WTA 250 в Окленде, дошла до четвертьфинала Wimbledon и до 1/8 финала Australian Open, US Open и Roland Garros. На Олимпиаде-2024 в Париже она остановилась в 1/8 финала. Сейчас Элина занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Элина Свитолина вышла на матч четвертого круга Уимблдона против китаянки Ван Синьюй с черной лентой из-за массированного обстрела Украины утром 8 июля 2024 года. И не смогла сдержать слез.