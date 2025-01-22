Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу Australian Open: тенісистка прокоментувала виступ

Українка поступилась американці Медісон Кіз у трисетовому поєдинку. Загальна тривалість матчу склала 1 годину 54 хвилини.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свій виступ на цьогорічному Australian Open після поразки у чвертьфіналі від американки Медісон Кіз із рахунком 1:2 за сетами. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Світоліна вдало стартувала у Мельбурні, здобувши чотири перемоги, серед яких була й сенсаційна перемога над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні. Вона претендувала на свій перший півфінал на цьому турнірі, однак її шлях завершився у матчі проти 14-ї ракетки світу.

Матч розпочався вдало для Еліни. В першому сеті вона захопила ініціативу, відігравши два брейкпойнти за рахунку 2:2 і зробивши вирішальний брейк на подачі суперниці. Перший сет завершився перемогою українки з рахунком 6:3.

Однак у наступних двох партіях Медісон Кіз змогла нав’язати свою гру. Еліна програла 3:6 і 4:6.

Загальна тривалість матчу склала 1 годину 54 хвилини.

Завдяки цьому результату українка підійметься на 24-те місце в рейтингу WTA.

В Instagram Еліна прокоментувала свій виступ.

"Непогано для першого турніру після повернення. Продовжуємо будувати. Дякую за підтримку", — написала тенісистка.

Фото: Скриншот

Світоліна втретє у кар'єрі вибуває з Відкритого чемпіонату Австралії у чвертьфіналі. Це її четверта поразка від Кіз за шість зустрічей.

Нагадаємо, 20 січня в 1/8 фіналу Australian Open Еліна Світоліна здобула перемогу над росіянкою Веронікою Кудерметовою.

8 липня 2024 року Еліна Світоліна розплакалася після виходу чвертьфіналу Вімблдону. У той день Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.