Новий смертельний і безсимптомний штам туберкульозу поширюється Великобританією, — The Mirror

За інформацією видання, у Великій Британії кількість випадків хвороби перевищує допандемічний рівень. Найбільше заражених зафіксували у Лондоні та Мідленді.

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Вчені з Нідерландів попереджають про новий штам туберкульозу, який передається безсимптомно та швидко поширюється у Великій Британії. У заражених може не бути кашлю чи чхання, адже бактерія розповсюджується дихальним шляхом. Про це повідомляє видання The Mirror.

Вчені називають хворобу "найсмертоноснішою у світі", яка передається дихальним шляхом та швидко поширюється зі збільшенням кількості випадків зараження. Дослідники попереджають, що підхопити хворобу може бути легше, "ніж ми собі уявляли".

Заражені можуть не мати симптомів, але передавати хворобу іншим

Вчені з Нідерландів стверджують, що люди, у яких немає ознак захворювання, однаково можуть бути носіями та "передати" його іншим.

За інформацією видання, раніше вважалося, що мікроби туберкульозу передаються під час кашлю, сміху, чхання або навіть розмови чи співу. Проте нове дослідження показало, що чотири з п’яти людей не скаржились на подібні симптоми.

За інформацією дослідників, це означає, що люди можуть підхопити інфекцію, дихаючи поруч із зараженою особою, яка не має явних симптомів захворювання.

Безсимптомність може спричинити пізнє виявлення хвороби

Професор Медичного центру Амстердамського університету Френк Кобеленс заявив, що постійний кашель часто є "точкою входу" для діагностики, але якщо 80% хворих на туберкульоз його не мають, тоді це означає, що діагноз буде встановлено пізніше.

"Можливо, після того, як інфекція вже буде передана багатьом іншим, або не буде передана взагалі", — додає професор.

Дослідження вчених включало дані понад 600 тисяч людей у ​​дюжині країн Африки та Азії, серед яких були хворі на туберкульоз. Приблизно у 82,8% хворих не було постійного кашлю, а у 62,5% цього симптому не було взагалі.

"Ті, у кого не було кашлю, мали небезпечні бактерії в слині та були, ймовірно, дуже заразними", — йдеться у матеріалі.

У виданні додали, що тепер професор Кобеленс хоче, аби медичні працівники шукали нові способи діагностики, щоб уникнути "упущення" випадків туберкульозу.

У Британії зросла кількість хворих на туберкульоз

Агентство охорони здоров’я Великобританії повідомляє, що кількість випадків цієї хвороби зросла з 4380 у 2022 році до 4850 у 2023 році. За інформацією CBN, зараз у Великій Британії кількість випадків туберкульозу перевищує допандемічний рівень та швидко зростає.

Наразі цю хворобу зареєстрували як серед населення, яке народилося у Великій Британії, так і серед населення, що народилося за межами країни.

"Найбільше зростання випадків спостерігалося в Лондоні, північно-західному та західному Мідленді. Проте також спостерігається зростання в південно-західному та північно-східному регіонах", — додають у виданні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині чоловік отримав 217 щеплень від Covid-19, водночас у нього не спостерігалося жодних побічних ефектів, а також жодних ознак зараження вірусом.