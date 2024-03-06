Учені обстежили німця, який отримав 217 щеплень від коронавірусу: що вони з'ясували

Чоловік із Німеччини стверджує, що зробив усі щеплення усвідомлено, керуючись "особистими причинами".

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У Німеччині чоловік отримав 217 щеплень від Covid-19, водночас у нього не спостерігалося жодних побічних ефектів, а також жодних ознак зараження вірусом, пише The Guardian.

62-річний житель Магдебурга (Німеччина) заявив, що в нього була велика кількість вакцин з "особистих причин". Дослідники з Університету Ерланген-Нюрнберг дізналися про "рекордсмена" з репортажу в газеті, після чого зв'язалися з ним і запропонували перевірити реакцію його організму на численні щеплення.

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"Ми зв'язалися з ним і запропонували пройти різні тести в Ерлангені. Чоловік був зацікавлений в обстеженні", — каже доктор Кіліан Шобер.

Дослідницька група заявила, що отримала офіційне підтвердження 134 щеплень, включно з вісьмома різними вакцинами. Вони вивчили попередні аналізи крові, які здавав чоловік, а також дослідили зразки крові, коли він отримував подальші вакцини.

"Той факт, що, попри екстраординарну гіпервакцинацію, не виникло жодних помітних побічних ефектів, вказує на те, що препарати мають хороший ступінь переносимості", — сказав Шобер.

Дослідники виявили, що його імунна система була повністю функціональною.

За даними команди, певні імунні клітини й антитіла проти вірусу, що викликає Covid-19 (Sars-CoV-2), були присутні на значно вищих рівнях, порівнюючи з людьми, які отримали всього три вакцини.

"Загалом ми не виявили жодних ознак ослаблення імунної відповіді, скоріше навпаки", — сказала одна з провідних авторів дослідження Катаріна Кохер.

Нагадаємо, виявлено нову властивість вакцини БЦЖ. Нещодавнє дослідження вчених виявило натяки на те, що поширена, дешева та ефективна вакцина від туберкульозу може боротися з важкою та невиліковною хворобою мозку.