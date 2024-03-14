Новый смертельный и бессимптомный штамм туберкулеза распространяется по Великобритании, — The Mirror

По информации издания, в Великобритании количество случаев болезни превышает допандемический уровень. Больше всего зараженных зафиксировали в Лондоне и Мидленде.

Related video

Ученые из Нидерландов предупреждают о новом штамме туберкулеза, который передается бессимптомно и быстро распространяется в Великобритании. У зараженных может не быть кашля или чихания, ведь бактерия распространяется дыхательным путем. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ученые называют болезнь "самой смертоносной в мире", которая передается дыхательным путем и быстро распространяется с увеличением количества случаев заражения. Исследователи предупреждают, что подхватить болезнь может быть легче, "чем мы себе представляли".

Зараженные могут не иметь симптомов, но передавать болезнь другим

Ученые из Нидерландов утверждают, что люди, у которых нет признаков заболевания, все равно могут быть носителями и "передать" его другим.

По информации издания, ранее считалось, что микробы туберкулеза передаются во время кашля, смеха, чихания или даже разговора или пения. Однако новое исследование показало, что четыре из пяти людей не жаловались на подобные симптомы.

По информации исследователей, это означает, что люди могут подхватить инфекцию, дыша рядом с зараженным лицом, которое не имеет явных симптомов заболевания.

Бессимптомность может привести к позднему выявлению болезни

Профессор Медицинского центра Амстердамского университета Фрэнк Кобеленс заявил, что постоянный кашель часто является "точкой входа" для диагностики, но если 80% больных туберкулезом его не имеют, тогда это означает, что диагноз будет установлен позже.

"Возможно, после того, как инфекция уже будет передана многим другим, или не будет передана вообще", — добавляет профессор.

Исследование ученых включало данные более 600 тысяч человек в дюжине стран Африки и Азии, среди которых были больные туберкулезом. Примерно у 82,8% больных не было постоянного кашля, а у 62,5% этого симптома не было вообще.

"Те, у кого не было кашля, имели опасные бактерии в слюне и были, вероятно, очень заразными", — говорится в материале.

В издании добавили, что теперь профессор Кобеленс хочет, чтобы медицинские работники искали новые способы диагностики, чтобы избежать "упущения" случаев туберкулеза.

В Британии возросло количество больных туберкулезом

Агентство здравоохранения Великобритании сообщает, что количество случаев этой болезни выросло с 4380 в 2022 году до 4850 в 2023 году. По информации CBN, сейчас в Великобритании количество случаев туберкулеза превышает допандемический уровень и быстро растет.

Сейчас эту болезнь зарегистрировали как среди населения, родившегося в Великобритании, так и среди населения, родившегося за пределами страны.

"Наибольший рост случаев наблюдался в Лондоне, северо-западном и западном Мидленде. Однако также наблюдается рост в юго-западном и северо-восточном регионах", — добавляют в издании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии мужчина получил 217 прививок от Covid-19, при этом у него не наблюдалось никаких побочных эффектов, а также никаких признаков заражения вирусом.