Рятують життя з того світу: вчені відкрили незвичайний спосіб порятунку сердечників

Кардіостимулятори щорічно рятують тисячі життів, запускаючи серця людей, що раптово зупинилися, знову. Вчені вирішили вивести їхню доступність і ефективність на новий рівень, для чого вони заручилися підтримкою тих, хто вже пішов із життя.

Нове дослідження вчених запропонувало незвичайну ідею повторного використання відновлених кардіостимуляторів для перетворення охорони здоров'я в регіонах з недостатнім рівнем обслуговування. У дослідженні, представленому на зустрічі Американської асоціації серця, оцінювали безпеку й ефективність відновлених кардіостимуляторів порівняно з новими пристроями під час випробувань, у яких узяли участь близько 300 осіб із семи країн Африки та Америки. Результати дослідження не виявили суттєвої різниці у функціональності між новими та відновленими пристроями протягом 90 днів після імплантації, що є перспективним рішенням для тих, хто не може дозволити собі таку життєво важливу технологію, пише University of Michigan.

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Незважаючи на три випадки смерті серед пацієнтів, які отримали відновлені кардіостимулятори, дослідники уточнили, що жоден із цих смертельних випадків не був якось пов'язаний із пристроєм або процесом імплантації. Рівень розвитку інфекцій також був порівнянний між двома групами: всього було зареєстровано п'ять випадків, три з яких були пов'язані з новими кардіостимуляторами. Ці перші результати, представлені доктором Томасом Кроуфордом, кардіоелектрофізіологом із Серцево-судинного центру Френкеля, підтримують глобальну ініціативу з підвищення доступності кардіостимуляторів, особливо в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, де таке лікування залишається непомірно дорогим.

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Програма "Моє серце — ваше серце", започаткована 2010 року, стала першопрохідцем у поширенні відновлених кардіостимуляторів у світі. У рамках цієї програми, заснованої на співчутті та взаємодопомозі, пристрої збирають у померлих пацієнтів або тих, хто потребує оновлених моделей, а пожертви надходять із похоронних бюро і служб кремації по всій території США. Кардіостимулятори, у яких термін служби батарей становить щонайменше чотири роки, проходять сувору процедуру перероблення і стерилізації в Мічигані та Коннектикуті, після чого відправляються за кордон.

Доктор Кім Ігл, один із керівників дослідження, опублікованого в журналі, підкреслив масштабованість цієї ініціативи. Він зазначив, що було розроблено комплексну "дорожню карту", яка допоможе міжнародним партнерам впровадити аналогічну практику, тим самим розширивши сферу застосування цього рятівного втручання.

Наразі американське законодавство забороняє повторне використання кардіостимуляторів усередині країни, хоча FDA дозволяє їхній експорт у гуманітарних цілях. Термін служби кардіостимуляторів часто перевищує десятиліття, залежно від умов використання, що є практичним рішенням для усунення нерівності в галузі кардіологічного здоров'я в усьому світі. Обнадійливі тримісячні результати цього випробування створюють основу для подальших оцінок через шість і дванадцять місяців, щоб переконатися в довгостроковій ефективності та безпеці.

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