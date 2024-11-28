Спасают жизни с того света: ученые открыли необычный способ спасения сердечников

Кардиостимуляторы ежегодно спасают тысячи жизней, запуская внезапно остановившиеся сердца людей вновь. Ученые решили вывести их доступность и эффективность на новый уровень, для чего они заручились поддержкой тех, кто уже ушел из жизни.

Новое исследование ученых предложило необычную идею повторного использования восстановленных кардиостимуляторов для преобразования здравоохранения в регионах с недостаточным уровнем обслуживания. В исследовании, представленном на встрече Американской ассоциации сердца, оценивались безопасность и эффективность восстановленных кардиостимуляторов по сравнению с новыми устройствами в ходе испытаний, в которых приняли участие около 300 человек из семи стран Африки и Америки. Результаты исследования не выявили существенной разницы в функциональности между новыми и восстановленными устройствами в течение 90 дней после имплантации, что является перспективным решением для тех, кто не может позволить себе такую жизненно важную технологию, пишет University of Michigan.

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Несмотря на три случая смерти среди пациентов, получивших восстановленные кардиостимуляторы, исследователи уточнили, что ни один из этих смертельных случаев не был как-то связан с устройством или процессом имплантации. Уровень развития инфекций также был сопоставим между двумя группами: всего было зарегистрировано пять случаев, три из которых были связаны с новыми кардиостимуляторами. Эти первые результаты, представленные доктором Томасом Кроуфордом, кардиоэлектрофизиологом из Сердечно-сосудистого центра Френкеля, поддерживают глобальную инициативу по повышению доступности кардиостимуляторов, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где такое лечение остается непомерно дорогим.

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Программа "Мое сердце — ваше сердце", начатая в 2010 году, стала первопроходцем в распространении восстановленных кардиостимуляторов в мире. В рамках этой программы, основанной на сострадании и взаимопомощи, устройства собираются у умерших пациентов или тех, кому требуются обновленные модели, а пожертвования поступают из похоронных бюро и служб кремации по всей территории США. Кардиостимуляторы, у которых срок службы батарей составляет не менее четырех лет, проходят строгую процедуру переработки и стерилизации в Мичигане и Коннектикуте, после чего отправляются за границу.

Доктор Ким Игл, один из руководителей исследования, опубликованного в журнале , подчеркнул масштабируемость этой инициативы. Он отметил, что была разработана комплексная "дорожная карта", которая поможет международным партнерам внедрить аналогичную практику, тем самым расширив сферу применения этого спасительного вмешательства.

В настоящее время американское законодательство запрещает повторное использование кардиостимуляторов внутри страны, хотя FDA разрешает их экспорт в гуманитарных целях. Срок службы кардиостимуляторов часто превышает десятилетие, в зависимости от условий использования, что является практическим решением для устранения неравенства в области кардиологического здоровья во всем мире. Обнадеживающие трехмесячные результаты этого испытания создают основу для дальнейших оценок через шесть и двенадцать месяцев, чтобы убедиться в долгосрочной эффективности и безопасности.

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