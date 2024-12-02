Ключ ховався в нашому мозку: вчені виявили новий спосіб лікування хвороби Альцгеймера

Наш мозок приховує в собі безліч таємниць, але, на жаль, схильний до серйозних руйнівних хвороб. Однак нещодавно, розкривши одну з них, вчені знайшли можливий спосіб його ефективного захисту.

Нове дослідження, проведене вченими Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, дало змогу створити детальний атлас білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, що може здійснити революцію в їхньому підході до лікування і розуміння цього складного нейродегенеративного захворювання. Один із основних ключів до можливої перемоги над хворобою виявився в нашій спинномозковій рідині, пише ScienceAlert.

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Сфокусувавшись на спинномозковій рідині (СМР), що омиває головний і спинний мозок, дослідницька група виявила мережу білків, які відображають клітинну активність у мозку, що дало їм змогу встановити пряміший зв'язок із патологією Альцгеймера порівняно з традиційними методами, що спираються на плазму крові або посмертну тканину мозку.

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Дослідження хвороби Альцгеймера стикаються з серйозними перешкодами, оскільки тканини мозку зазвичай досліджуються тільки після смерті, що обмежує розуміння її пізніх стадій. СМР, яка походить із плазми крові, але має особливий білковий склад, являє собою унікальне середовище для моніторингу специфічних для мозку процесів. Доктор Карлос Кручага, експерт з геноміки з Вашингтонського університету, і його команда проаналізували генетичні дані та дані СМР 3 506 учасників, як із хворобою Альцгеймера, так і без неї, щоб простежити зв'язок білків із генетичними шляхами, причетними до розвитку захворювання.

У результаті аналізу було виявлено 6 361 білок у СМР, а потім 38 білків, тісно пов'язаних із розвитком хвороби Альцгеймера. 15 із цих білків були пов'язані з наявними ліками, які можуть знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, що проливає світло на їхні потенційні механізми. Вчені визначили білки, які змінюють ризик, що дозволило їм точно визначити молекулярні шляхи та можливі мішені для ліків.

Інноваційний підхід дослідження, опублікованого в журналі Nature Genetics, підвищує точність діагностики за рахунок інтеграції протеомних даних, що перевершує наявні генетичні моделі. Їхнє дослідження також пропонує унікальну модель для вивчення інших неврологічних розладів, таких як хвороба Паркінсона і шизофренія, демонструючи універсальну основу для нейродегенеративних досліджень.

Це дослідження є прикладом переходу до використання біомаркерів для прогнозування та профілактики складних неврологічних захворювань. З огляду на участь 15 білків, уже пов'язаних зі схваленими ліками, майбутні стратегії лікування можуть бути змінені за рахунок більш раннього впливу саме на них, що потенційно може уповільнити або зупинити прогресування захворювання, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.